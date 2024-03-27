На восстановление одной из крупнейших в Украине ТЭЦ уйдут годы - Синегубов

Харьковская ТЭЦ-5 постоянно страдала от обстрелов российских оккупантов.

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Россия бьет по Харькову / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ГСЧС

На восстановление ТЭЦ-5 в Харькове, которая является еще и одной из крупнейших в Украине, понадобятся годы, цитирует главу Харьковской ОГА Олега Синегубова издание "Новости Донбасса".

Именно эта ТЭЦ пострадала от обстрелов россиян. Разрушения объекта, по словам Синегубова, "очень серьезные".

"Конечно, мы должны думать над восстановлением ТЭЦ-5, но это годы. Это не завтра, не за месяц и не за два месяца. Это точно, потому что разрушения очень серьезные. И наряду с восстановлением таких крупных предприятий мы должны думать об альтернативе. Ряд проектов уже есть, мы должны реализовывать их до следующего отопительного сезона", - сказал он на брифинге 27 марта. видео дня

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Как отмечает издание, Харьковская ТЭЦ-5 является одной из крупнейших в Украине, способной нести электрическую нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/ч.

Обеспечивает электроэнергией и теплом бытовых, промышленных и бюджетных потребителей Харькова.

Удары по Харькову - прилеты сегодня, 27 марта

В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами . В частности, новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову. По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспільне уточняет, что один из "прилетов" произошел на детской площадке.

В последнее время российские оккупанты возобновили удары по энергетике Украины. В частности, как насчитал эксперт Геннадий Рябцев, по состоянию на 22 марта специалистами было зафиксировано 59 попаданий, в частности, в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях.

В Укрэнерго предупреждали, что ситуация со светом может ухудшиться в Хмельницкой и Одесской областях. В Харькове все стабильно плохо: город еще не может оправиться от предыдущей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру. В частности, Россия уничтожила все его трансформаторные подстанции.

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