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Церковный праздник 20 мая: что запрещено делать в день трех святых мучеников

Юлия Закрепа
19 мая 2024, 12:38
347
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 20 мая.
Церковный праздник 20 мая: что запрещено делать в день трех святых мучеников
Какой праздник 20 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 20 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси.

Какой праздник 20 мая

В Украине и мире 20 мая отмечают такие праздники:

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  • Всемирный день пчел

Церковный праздник 20 мая

По новому церковному календарю, 20 мая в Украине отмечают и чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси.

Из преданий известно, что Фалалей в 18 лет откровенно признался в своей вере перед правителем Эгеи. Он был сыном воеводы и учился врачебному мастерству. Во время преследований христиан в Ливане, он был приведен перед правителя Тиверия, но сумел избежать казни и сбежать. Впоследствии, Фалалей был снова захвачен и приведен перед игемоном Феодором в Эгейском граде.

Александр и Астерий сначала были жестокими палачами, получившими приказ просверлить ноги Фалалея и повесить его головой вниз. Однако, вместо этого, они просверлили дерево и повесили его. Когда игемон увидел, что его обманули, он приказал избить их. Во время избиения, Александр и Астерий признали себя христианами и были немедленно казнены мечом.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 20 мая

  • В народе считают, что в этот день не стоит ссориться и употреблять бранные слова, ведь так можно навлечь на себя беду.
  • В этот день также не стоит думать о негативных событиях и грустить.
  • Также 20 мая запрещено лениться, зато лучше заняться домашними делами.

День Ангела 20 мая

20 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян, Сюзанна.

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