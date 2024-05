"Я знаю, что он здесь": Усик расплакался прямо перед СМИ, вспомнив об отце

Новый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 нокаутов) очень эмоционально прокомментировал свою победу над британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 нокаута). Украинец попросту разрыдался, когда вспомнил своего умершего в 2012 году отца ‒ Александра Усика-старшего.

Журналисты напомнили Усику его рассказ о том, что покойный отец перед боями приходит боксеру во сне.

"В последний раз, когда мой отец приходил во сне. Я скучаю по своему отцу. Сказал ему: "Ты живешь там, я живу здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне. Люблю тебя". Для меня тяжело, когда отец приходит во снах. Буду помнить его всю свою жизнь. Знаю, что он сейчас здесь, среди нас, – сказал Усик.

К слову, Усик-старший скончался через несколько недель после того, как его сын завоевал для Украины золотую медаль на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



