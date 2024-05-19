"Я знаю, что он здесь": Усик расплакался прямо перед СМИ, вспомнив об отце

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик расплакался на пресс-конференции, когда вспомнил о покойном отце.

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Александр Усик после победы вспомнил о покойном отце и расплакался/ коллаж Главред, фото УНИАН

Новый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 нокаутов) очень эмоционально прокомментировал свою победу над британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 нокаута). Украинец попросту разрыдался, когда вспомнил своего умершего в 2012 году отца ‒ Александра Усика-старшего.

Журналисты напомнили Усику его рассказ о том, что покойный отец перед боями приходит боксеру во сне.

"В последний раз, когда мой отец приходил во сне. Я скучаю по своему отцу. Сказал ему: "Ты живешь там, я живу здесь. Пожалуйста, не приходи ко мне. Люблю тебя". Для меня тяжело, когда отец приходит во снах. Буду помнить его всю свою жизнь. Знаю, что он сейчас здесь, среди нас, – сказал Усик.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). С 19 мая - абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA/WBO/IBF/IBO, сообщает "Википедия".

К слову, Усик-старший скончался через несколько недель после того, как его сын завоевал для Украины золотую медаль на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



[? @Queensberry] pic.twitter.com/202rCxfVKJ — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2024

Усик стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик в ночь с 18 на 19 в Саудовской Аравии на стадионе Kingdom Arena одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Почти весь бой украинец был гораздо активнее противника. А в 9 раунде Усик провел серию мощный атак и Фьюри - хоть и устоял на ногах - но все же побывал в нокдауне. От немедленного поражения его спас рефери и гонг. По итогу боя судьи признали победителем Усика.

Это был важнейший объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Усиком и обладателем пояса ԜВС Тайсоном Фьюри.

Последний раз в хевивейте абсолютный чемпион мира был в далеком 1999 году - в унификации-реванше британец Леннокс Льюис побил американца Эвандера Холифилда.

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