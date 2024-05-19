Усик не сдержал слез после победы: какими были его первые слова

Отец Александра Усика умер после победы Александра на Олимпиаде-2012. Сегодня Усик обратился к нему.

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Усик не сдержал слез, когда к нему подбежали журналисты / Коллаж: Главред, скриншоты

Украинец Александр Усик, который одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сразу после победы обратился к своему покойному отцу.

"Отец, ты слышишь? Мы это сделали!", - такими были первые слова Усика после боя, когда к нему подошли журналисты и спросили о его ощущениях.

Отметим, отец Александра Усика умер после победы Александра на Олимпиаде-2012.

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"Когда я приехал с Олимпийских игр, он уже лежал в "деревянном чехле". Я достал медаль из сумки, взял его руку и сжал, сказал, мол, вот она. И ушел из комнаты. Очень его не хватает, потому что это был человек, который мог одним словом, даже взглядом... Посмотрел - и я его понимал, понимал, что надо сделать. Когда он ушел, я понял, что теперь я глава семьи. Теперь мне нужно делать все то, что он строил", - вспоминал Усик.

Отец Усика в молодости занимался боксом. Именно он в свое время привел Александра в бокс, первым разглядев в сыне талант к этому виду спорта.

Усик стал абсолютным чемпионом

Украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В 9 раунде Усик провел мощную атаку и Фьюри побывал в нокдауне. Фактически, его спас рефери, а затем и гонг.

Это был важнейший объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Усиком и обладателем пояса ԜВС Тайсоном Фьюри. Последний раз в хевивейте абсолютный чемпион мира был в далеком 1999 году - в унификации-реванше британец Леннокс Льюис побил американца Эвандера Холифилда.

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