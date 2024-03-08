"Бой века": Фьюри сделал громкое заявление перед большой "дракой" с Усиком

Тайсон Фьюри напомнил о том, что еще несколько лет назад Александра Усика в хевивейте вообще не было

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Тайсон Фьюри сделал громкое заявление / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри прокомментировал его предстоящий бой с украинским чемпионом Александром Усиком.

Чемпион WBC в супертяжелом весе говорит, что его бой против обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO станет поединком столетия. Об этом британский спортсмен заявил в комментарии Queensberry.

"Бой века. Я назвал это так, потому что это действительно так. У вас есть тот, кто избил Джошуа, Чисору и Дюбуа. И я трижды победил Уайлдера, Диллиана Уайта, а также Кличко", - похвастался своими достижениями "Цыганский король".

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При этом он также напомнил о том, что еще несколько лет назад Усика в хевивейте вообще не было: "Только Джошуа позволил ему зайти в эту дверь".

"На одном этапе у нас было три монстра – "Цыганский король", Уайлдер и Джошуа. Уайлдера нокаутировал "Цыганский король", а Джошуа нокаутирован украинским "бомжом". Так что остался только я. Последний герой. Я сделал это. Однако мы продолжаем. Мы продолжаем идти, пока больше не останется никого", - крикливо добавил Фьюри.

Бой Фьюри - Усик Бой окрестили "Огненный ринг". В нем сразятся - чемпион в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring в тяжелом весе Александр Усик. Бой пройдет 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Изначально планировалось, что бой состоится 17 февраля, однако 2 февраля 2024 года стало известно, что бой переносится из-за травмы Тайсона Фьюри, пишет Википедия.

Ранее Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа. Британец Тайсон Фьюри глумливо прокомментировал поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

До того Усик заочно поссорился с российскими пропагандистами. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал лицемерами тех россиян, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях.

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