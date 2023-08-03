"Мы все вернем - даже вдвойне": Усик заочно поругался с российскими пропагандистами

Чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал лицемерами тех россиян, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях.

https://glavred.info/sport/my-vse-vernem-dazhe-vdvoyne-usik-zaochno-porugalsya-s-rossiyskimi-propagandistami-10490533.html Ссылка скопирована

Боксер Александр Усик жестко высмеял тезисы кремлевской пропаганды, / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинский боксер-чемпион Александр Усик назвал лицемерами и лжецами жителей страны-агрессора РФ, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях. Об этом Усик заявил в интервью польскому порталу Onet.

Кроме того, боксер жестко высмеял тезисы кремлевской пропаганды, которая обвиняет Польшу в намерениях захватить часть территории Украины.

"Знаете, что они говорят в своих СМИ? Что Польша хочет отхватить кусок Украины! Вы знаете об этом?! Здорово, что Польша помогает, потому что так и должно быть. Я говорю за себя. Я благодарен полякам за эту помощь, и, если это будет возможно, мы все вернем, даже вдвойне. Россияне больные люди. Они говорят о том, что сами хотят совершить, перекладывая это на других", – сказал Усик.

видео дня

Новый бой Александра Усика

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик.

В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа.

Другие новости: