"Мы все вернем - даже вдвойне": Усик заочно поругался с российскими пропагандистами

Украинский боксер-чемпион Александр Усик назвал лицемерами и лжецами жителей страны-агрессора РФ, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях. Об этом Усик заявил в интервью польскому порталу Onet.
Кроме того, боксер жестко высмеял тезисы кремлевской пропаганды, которая обвиняет Польшу в намерениях захватить часть территории Украины.
"Знаете, что они говорят в своих СМИ? Что Польша хочет отхватить кусок Украины! Вы знаете об этом?! Здорово, что Польша помогает, потому что так и должно быть. Я говорю за себя. Я благодарен полякам за эту помощь, и, если это будет возможно, мы все вернем, даже вдвойне. Россияне больные люди. Они говорят о том, что сами хотят совершить, перекладывая это на других", – сказал Усик.
Новый бой Александра Усика
В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.
Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.
В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).
В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик.
В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа.
Другие новости: