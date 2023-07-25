"Продолжает убегать в испуге": тренер Усика разругал Фьюри

Менеджер и тренер Усика Сергей Лапин заявил, что Тайсон Фьюри продолжает убегать в испуге - ведь боится выйти в ринг против его подопечного.

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Фьюри боится боксировать против Усика - тренер украинца / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Менеджер и член тренерского штаба популярного украинского боксера-чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин в комментарии British Boxing News довольно жестко раскритиковал британского боксера Тайсона Фьюри.

"Мы готовимся к бою с Дюбуа — молодым и взрывным супертяжеловесом, который мог бы научить Фьюри, что значить быть настоящим бойцом. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорда — еще два бойца, которые представляют все то, чего нет у Фьюри", ‒ сказал он.

Лапин заявил, что Фьюри единственный из крупных боксеров-супертяжей, который не хочет выходить на ринг в Саудовской Аравии против Усика.

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"Если вы спросите, состоится ли бой с Фьюри в Саудовской Аравии в декабре, то мне кажется, что Тайсон продолжает избегать Усика. Как я понимаю, почти все боксеры — Уайлдер, Джошуа и Усик — согласились на самый большой вечер бокса в истории, в то время как Фьюри продолжает убегать в испуге", ‒ сказал он.

Новый бой Александра Усика

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик.

В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа.

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