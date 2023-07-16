"Его очень боятся": Усик рассказал, кто из боксеров сильнее всего пугает соперников

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик считает, что именно он вызывает самый большой страх у других боксеров в этой весовой категории. Об этом сообщает портал Boxing Social.
По словам Усика, ему не нужно пугать кого-то из конкурентов – ведь его соперники и так это делают.
"Это я, меня больше всего боятся. Можно ли меня назвать бугименом [в украинской мифологии это бабай - Главред], который пугает своих соперников? Мне вообще не нужно их пугать — они делают это сами. Страх есть у всех людей, абсолютно у всех. Страха нет только у сумасшедшего. Оба человека, которые выходят на ринг, боятся, это нормально", — подытожил чемпион.
Новый бой Александра Усика
В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.
Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.
В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).
В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик.
В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа
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