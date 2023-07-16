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"Его очень боятся": Усик рассказал, кто из боксеров сильнее всего пугает соперников

Дмитрий Видоменко
16 июля 2023, 15:51 обновлено 16 июля, 15:55
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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что его боится каждый боксер в этой весовой категории.
Усик, ринг
Усик считает, что именно его сильнее всего боятся конкуренты-боксеры / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик считает, что именно он вызывает самый большой страх у других боксеров в этой весовой категории. Об этом сообщает портал Boxing Social.

По словам Усика, ему не нужно пугать кого-то из конкурентов – ведь его соперники и так это делают.

"Это я, меня больше всего боятся. Можно ли меня назвать бугименом [в украинской мифологии это бабай - Главред], который пугает своих соперников? Мне вообще не нужно их пугать — они делают это сами. Страх есть у всех людей, абсолютно у всех. Страха нет только у сумасшедшего. Оба человека, которые выходят на ринг, боятся, это нормально", — подытожил чемпион.

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Новый бой Александра Усика

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик.

В июле стало известно, что Усик проведет свой следующий бой 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав - против Даниэля Дюбуа

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