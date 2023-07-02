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"Такие бойцы бывают раз в жизни": экс-чемпион раскритиковал Фьюри за отказ от боя с Усиком

Дмитрий Видоменко
2 июля 2023, 13:41 обновлено 2 июля, 13:41
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Легендарный британский боксер Тони Беллью жестко раскритиковал Тайсона Фьюри, который отказался боксировать с Александром Усиком в 2023 году.
Белью, Фьюри
Белью раскритиковал Фьюри за то, что тот отказался сразиться с Усиком / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Известный боксер и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал решение чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри отменить бой с украинским чемпионом Александром Усиком в 2023 году. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV.

"Это шок. Я не знаю. Я просто хочу видеть Тайсона в крупнейших боях. Такие супертяжеловесы бывают раз в жизни. Я хочу видеть, как он участвует в самых больших среди возможных поединков. Он великолепный, потрясающий боец. Политика или эго рушит твое наследие, потому что после всего, что произошло, его будут помнить как парня, который дрался с соперниками по два-три раза. Я желаю ему только добра. Мне нравится то, за что он борется. Я думаю, что он хороший парень. Надеюсь, что он проложит себе путь и со всем разберется", — сказал Беллью.

Беллью вообще считает, что Фьюри разрушает свое наследие, когда отказывается выходить в ринг против Усика.

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Новый бой Усика и Фьюри

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик.

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