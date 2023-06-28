Легенда бокса дал неутешительный прогноз для Усика на сражение против Фьюри

Эвандер Холифилд, легенда бокса из 1990-х, считает, что Александр Усик не сможет победить британца Тайсона Фьюри.

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Усик не сможет побить Фьюри - Холифилд / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд выразил уверенность в том, что британец Тайсон Фьюри победит украинца Александра Усика. Такое мнение Холифилд выразил в интервью порталу Boxing Social.

"Нет, Усик не сможет победить Фьюри. Думаю, Тайсон Фьюри показал, что он отличный боец. Из всех бойцов он единственный смог внести изменения в свой стиль, а корректировки делают вас лучше. Его еще никто не побеждал! Я не знаю, как Усик смог бы победить Фьюри. Никто этого не делал. И пока Фьюри не побьют, как можно говорить, что кто-то на это способен? Если тебя никто не победил, то ты не показал, что можешь проиграть", – сказал экс-чемпион.

Новый бой Усика и Фьюри

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

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Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года.

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