Известный промоутер невысоко оценил шансы Фьюри в бою против Усика

Известный промоутер-организатор боксерских боев Эдди Хирн поделился своими мыслями относительно поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

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Промоутер говорит, что Фьюри слишком долго "простаивал" / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известный промоутер-организатор боксерских боев Эдди Хирн поделился своими мыслями по поводу будущего боя украинского боксера Александра Усика и Тайсона Фьюри. Об этом сообщает портал Boxing UK.

"Я не думаю, что карьерой Фьюри управляют совсем плохо. Я просто чувствую, что сейчас люди стали нетерпеливыми в отношении Тайсона. Он замечательный боец, у него хорошая карьера. У него был перерыв, но это случалось со многими супертяжеловесами, Энтони Джошуа порой тоже простаивал. Я думаю, что у Фьюри была возможность устроить бой с Усиком. В случае с Тайсоном дело в том, что когда он что-то надумал, то не очень хочет это обсуждать", ‒ сказал он.

По его мнению, британец слишком долго не дрался, чтобы быть в отличной форме.

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"Мне кажется, если бы он был более благоразумным, то устраивал бы бои. Они бы организовали поединок с Усиком, если бы этот бой действительно нравился Фьюри, но он знает, что это сложный бой. У себя в голове он установил сумму, и не согласится на поединок, пока ее не получит", — подытожил Хирн.

Новый бой Усика и Фьюри

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года.

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