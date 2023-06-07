"Это просто терроризм": Усик жестко обрушился с критикой на россиян

Боксер-чемпион в супертяжелом весе Александр Усик назвал террористическими действия России в отношении украинского народа.

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Дом Александр Усика в городе Ворзель пострадал от оккупантов / коллаж Главред, фото Telegram А. Усика и скриншот

Известный украинский боксер Александр Усик назвал террористическими действия страны-агрессора России против украинцев. Свое мнение спортсмен высказал в интервью польскому изданию Super Express. Он добавил, что страна-агрессорка постоянно лжет о том, куда наносит ракетные удары, а также убивает мирных жителей.

"Очень тяжело, когда в твоей стране гибнут люди. Когда они разрушают нашу страну, наши здания. Ракеты попадают в больницы. Или просто в жилой дом или на дорогу. Говорят, бьют по военной инфраструктуре, но это все ложь. Мы видим, чем они занимаются каждый день. После электростанций, мостов, больниц. Это просто терроризм. Когда каждый день слышишь об этом по телевизору, возникает злость и гнев на людей, которые делают такие ужасные вещи. А еще кричат, что они смелые, что кого-то защищают. Это вообще больные люди, мне кажется, что они неизлечимы", – сказал Усик.

Боксер назвал россиян больными людьми, которые считают себя смелыми, но действуют исключительно подло и низко.

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Напомним, в минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года.

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