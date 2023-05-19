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Пошел на попятный: Фьюри внезапно согласился на условия Усика по поводу боя

Дмитрий Видоменко
19 мая 2023, 22:37 обновлено 19 мая, 22:44
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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри сказал, что согласен на все условия Александра Усика и хочет бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года.
Фьюри, Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Британский боксер Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, снова обратился к украинскому боксеру (чемпиону по миру WBA, WBO и IBF) Александру Усику ‒ чтобы снова начать переговоры о бое. И записал соответствующий ролик в Instagram.

"Это Фьюри, король WBC в супертяжелом весе. Это сообщение Александру Усику и всей его команде. Я устал от всех этих перепалок типа "Он сказал то, она сказала это". Почему нам просто не сделать это? Почему нам с тобой не подраться этим летом на стадионе Уэмбли с распределением гонорара, на которое ты уже согласился? Если тебе так сильно нужен реванш, ты можешь его получить. Мне не нужен реванш. Мне ничего не нужно, потому что я нарежу тебя, как сыр", ‒ сказал он.

Фьюри говорит, что хочет провести поединок летом 2023 на главном английском стадионе.

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"Мое предложение: приезжай и сделаем бой на Уэмбли этим летом, ты и я. Забудь про Деонтея Уайлдера, которого я нокаутировал дважды. И забудь про бой с Даниэлем Дюбуа, который не нашего уровня боец", ‒ подытожил он.

Напомним, в минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри новости бокса
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