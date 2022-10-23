"Ты — алкоголик": Усик жестко "наехал" на Фьюри и спрогнозировал итог их возможного боя

Александр Усик жестко обратился к Тайсону Фьюри / TV.ua, Reuters

Украинский боксер Александр Усик, который в бою с британцем Энтони Джошуа отстоял пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, резко обратился к своему вероятному сопернику британцу Тайсону Фьюри.

При этом украинский боксер назвал Фьюри "алкоголиком". Такое заявление Усик сделал в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

"Тайсон Фьюри, ты — borracho. Что значит borracho? Это человек, употребляющий алкоголь. Алкоголик", - сказал Усик.

"Тайсон Фьюри, ты — borracho. Это будет легкая победа над ним", — добавил украинский боксер, прогнозируя результат боя с Фьюри.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

"Трудная, но столь важная и нужная победа Александра Усика! Защита титула чемпиона мира — символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и обязательно победят", — уверен Зеленский.

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