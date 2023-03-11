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"Эй, жадное брюхо": Усик согласился драться с Фьюри, если тот пожертвует украинцам 1 млн фунтов

11 марта 2023, 13:06
Александр Усик принял предложение британца Тайсона Фьюри о бое 29 апреля на легендарном футбольном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Усик, Фьюри
Усик, Фьюри / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) принял предложение британского боксера Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Соответствующее видеообращение Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

Правда, Усик не преминул жестко потроллить Фьюри по поводу его скаредности. И согласился на распределение гонорара за бой в формате 70% на 30% в пользу соперника.

"Эй, жадное брюхо! Я принимаю твое предложение. Согласен на 70/30 в твою пользу, чтобы подраться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты должен пообещать задонатить украинцам сразу после боя один миллион фунтов стерлингов (сейчас 1,2 млн долларов США – Главред). И каждый день, пока ты это не сделаешь, ты будешь выплачивать 1% твоего гонорара украинскому народу. По рукам?", – сказал Усик.

видео дня

Предполагается, что бой состоится 29 апреля на легендарном футбольном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Усик

Напомним, ранее Александр Усик заявлял, что Путин постоянно демонстрирует якобы силу, что в реальности является обманом. Он назвал российского диктатора слабым.

"Он все это делает, показывая, что он сильный, и красивый. На самом деле он не такой, это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слабый. Путин показывает, какой он, но он очень слабый", - подчеркнул боксер.

До того оккупационные власти Крыма лишили звания украинского боксера Александра Усика. У спортсмена отобрали награду "За верность долгу".

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Александр Усик Тайсон Фьюри война России и Украины
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