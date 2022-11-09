"Есть у меня для них ответ": Усик мощно обратился к врагам, разграбившим его дом под Киевом

Боксер-чемпион Усик пообещал восстановить в своем доме Ворзеле все, что было разграблено весной российскими оккупантами.
Легендарный украинский боксер-чемпион Александр Усик, который ныне выступает в супертяжелом весе, пообещал восстановить все, что было у него в доме в Ворзеле под Киевом, было разгромлено и разграблено русскими оккупантами. Об этом Усик спортсмен рассказал в интервью польскому изданию Interia.pl.
"Я очень переживал из-за их вторжения в наш дом. Оккупанты командовали там, они разрушили все вокруг себя, оставили после себя страшный бардак. Что мне особенно было жаль, так это качелей, на которых я катался с сыновьями, и деревьев, которые мы посадили. Но у меня есть для них ответ: я все восстановлю и сделаю в два раза больше – в два раза больше для дома и страны", – сказал Усик.
Усик особо признался ‒ его больше всего его расстроило то, что солдаты армии РФ сломали качели, на которых обычно катались его дети.
Напомним, ранее Александр Усик заявлял, что Путин постоянно демонстрирует якобы силу, что в реальности является обманом. Он назвал российского диктатора слабым.
"Он все это делает, показывая, что он сильный, и красивый. На самом деле он не такой, это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слабый. Путин показывает, какой он, но он очень слабый", - подчеркнул боксер.
До того оккупационные власти Крыма лишили звания украинского боксера Александра Усика. У спортсмена отобрали награду "За верность долгу"
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