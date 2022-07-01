"Бомбы падают на жилые дома или больницы": Усик попытался открыть глаза российской пропаганде

Усик попытался раскрыть глаза российской пропаганде / скриншот

Украинский боксер Александр Усик обвинил Россию в тотальной лжи и убийствах мирных жителей в нашей стране.

В интервью британскому изданию The Guаrdian спортсмен рассказал, почему не стоит верить российской пропаганде.

"Я не верю тому, что они говорят, потому что они не показывают того, что на самом деле происходит в их стране. Они бомбят солдат. Они бомбят армейские батальоны. Но они не показывают бомбы, которые падают на жилые дома или больницы", - пояснил Усик.

Также он напомнил о недавних ракетных обстрелах Киева и Кременчуга.

Читайте также"Была задача выжить": очевидец рассказал детали ракетного удара по ТЦ в Кременчуге"Два дня назад в Киеве в дом, где проживали мирные жители, попала бомба. Два дня назад ракета упала на торговый центр в Кременчуге, где были обычные люди. Они говорят по телевизору, что украинцы стреляют друг в друга. Поэтому я не верю тому, что они говорят", – сказал Усик.

Ранее оккупационные власти Крыма лишили звания украинского боксера Александра Усика. У спортсмена отобрали награду "За верность долгу"

Также мы сообщали, что оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.

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