Путин очень слабый, хоть и хвастается черным поясом по дзюдо – Усик

Путин на самом деле не сильный - Усик / Коллаж скриншот трансляция Megogo, Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин постоянно демонстрирует якобы силу, что в реальности является обманом. На самом деле он очень слабый. Об этом заявил непобежденный украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась после боя украинца с британским боксером Энтони Джошуа, ему задали вопрос об образе российского президента Владимира Путина, который хвастается черным поясом по дзюдо и использует имидж якобы сильного человека.

Украинский спортсмен в ответ сказал, что образ Путина – обман. По его мнению, глава Кремля, на самом деле, очень слабый.

"Он все это делает, показывая, что он сильный, и красивый. На самом деле он не такой, это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слабый. Путин показывает, какой он, но он очень слабый", - подчеркнул Александр Усик.

Бой Усик – Джошуа

В ночь на воскресенье, 21 августа, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

На кону были пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

В тяжелом бою украинец Александр Усик одержал победу над своим противником. Поединок продлился все 12 раундов, была очень напряженная борьба.

Усик победил Джошуа по очкам –113–115, 115–113, 116–112.

"Я посвящаю этот поединок своему государству, Вооруженным силам Украины и всем, кто его защищает", - подчеркнул украинский боец после боя.

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