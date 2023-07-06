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Не Фьюри: стало известно, когда и против кого проведет свой следующий бой Усик

Дмитрий Видоменко
6 июля 2023, 14:09 обновлено 6 июля, 14:09
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Промоутер Александр Красюк официально сообщил, где и когда состоится бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Усик, новый бой
Александр Усик проведет новый бой против Даниэля Дюбуа / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Бой между известным украинским боксером, чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлаве.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк на своей странице в Instagram.

К слову. 29 апреля Усик должен был сразиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

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После этого команда украинца начала переговоры о бое с Дюбуа, который является обязательным претендентом на титул чемпиона по версии WBA. Затем WBA официально санкционировала этот поединок

Новый бой Усика и Фьюри

В минувшем году украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Сразу же начались обсуждения его возможного боя с Тайсоном Фьюри. Но переговоры застопорились из-за финансовых вопросов. Потом оба боксера обменивались колкими обращениями через социальные сети.

В марте 2023 года Усик заявил, что проведет против Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И даже согласен на условия британца - отдать 70% гонорара за бой, но только если тот задонатит украинцам один миллион фунтов стерлингов (примерно 1,2 млн долларов США).

В мае Фьюри согласился на условия Усика и предложил провести бой на лондонском стадионе "Уэмбли" летом 2023 года. Но переговоры о нем зашли в тупик.

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