УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

Дмитрий Видоменко
19 сентября 2023, 11:35 обновлено 19 сентября, 11:35
14
Британец Тайсон Фьюри глумливо прокомментировал поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Усик, Фьюри
Фьюри продолжает "бокс по переписке" с Усиком / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Скандальный британский боксер Тайсон Фьюри в своем традиционном глумливом стиле прокомментировал недавний поединок между чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и другим британцем ‒ Даниэлем Дюбуа. Об этом Фьюри заявил в комментарии проекту Frank Warren’s Queensberry Promotions.

По словам британца, скандальный удар Дюбуа в пятом раунде не нарушал правила ‒ мол, Усик натянул свои шорты слишком высоко.

"Мы все знаем, что это не был удар ниже пояса. Усика побили честно и справедливо. Он честно проиграл нокаутом. Нокаутом после удара по корпусу. Этот удар его покалечил. Я не знаю, уязвим ли Усик к ударам по корпусу, но его лицо тоже уязвимо. Его тело сдалось. Я увидел, как Усик сдался. Он сдался как маленькая девчонка, а потом стонал и плакал из-за этого пять минут. Если он сдался раз, то сделает это снова, наверное. Но мне жаль Даниэля. Он избил его честно и справедливо. Дюбуа ударил его в резинку шорт, а это не ниже пояса", ‒ сказал Фьюри.

видео дня

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

До того Усик заочно поссорился с российскими пропагандистами. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал лицемерами тех россиян, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Александр Усик Тайсон Фьюри новости спорта
Реклама

Главное за день

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:14 Синоптик
В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман

09:50 Эксклюзивы
Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по Львовщине

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по Львовщине

09:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:35

"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

11:01

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

10:49

"В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют": Седокова в Москве опозорилась фальшивым пением

10:19

"Президент не сказал, что это сделает": у Байдена ответили, дадут ли Украине ATACAMS

10:18

Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
10:14

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:12

"Безусловная любовь": Лидия Подкопаева показала свою младшую дочкуВидео

09:48

"Смена тактики": военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

09:46

Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

Реклама
09:36

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по ЛьвовщинеФотоВидео

09:31

"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

09:29

Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого

09:13

Байден хочет, чтобы Зеленский лично отчитался ему о ситуации на фронте

09:00

Как убрать запах сырости в ванной: не будет ни плесени, ни вони

09:00

Осенью будет переломный момент, который решит судьбу войны - астролог ВакулинаЭксклюзив

08:59

Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

08:28

Почему ВСУ не надо брать пока Токмак?мнение

08:25

Смерть ослабит одну из группировок в Кремле: Данилов заявил, что Кадырова могли отравить

08:20

Оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам"

08:10

Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

Реклама
07:28

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

06:40

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:22

Что значит для нас возможная смерть Кадыровамнение

05:30

Как убрать плесень со стен навсегда: давно проверенные и самые рабочие способы

04:30

Какой сегодня праздник 19 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:00

"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну": Черник раскрыл подробности

03:30

Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

02:50

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

02:05

Роскошная Алина Байкова снялась топлес для известного глянца

01:34

Жданов пояснил, почему США должны добиться скорейшего разоружения РФ

18 сентября, понедельник
23:55

Головокружительная головоломка: только гений найдет число 81 за 6 секунд

23:31

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:35

Черный лебедь Кадыровамнение

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

Реклама
21:29

Руководство ФГВФЛ тратит миллионы на PR, дорогие авто и ноутбуки во время войны - СМИ

21:02

Экс-ВиаГра Анна Седокова пожаловалась на жизнь в Москве без удобств

20:52

Курс доллара резко ударит по карману: банкир раскрыл впечатляющие подробности

20:22

Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет военнообязанных

20:21

"Так плохо, что конец близок": звезда "Ворониных" рассказала, что чуть не умерла

19:46

Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

19:44

"Повреждения серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"

19:37

Взорвали дроном: ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ

19:22

За что не могут простить Шуфричамнение

19:08

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять