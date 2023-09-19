"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

Британец Тайсон Фьюри глумливо прокомментировал поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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Фьюри продолжает "бокс по переписке" с Усиком / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Скандальный британский боксер Тайсон Фьюри в своем традиционном глумливом стиле прокомментировал недавний поединок между чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и другим британцем ‒ Даниэлем Дюбуа. Об этом Фьюри заявил в комментарии проекту Frank Warren’s Queensberry Promotions.

По словам британца, скандальный удар Дюбуа в пятом раунде не нарушал правила ‒ мол, Усик натянул свои шорты слишком высоко.

"Мы все знаем, что это не был удар ниже пояса. Усика побили честно и справедливо. Он честно проиграл нокаутом. Нокаутом после удара по корпусу. Этот удар его покалечил. Я не знаю, уязвим ли Усик к ударам по корпусу, но его лицо тоже уязвимо. Его тело сдалось. Я увидел, как Усик сдался. Он сдался как маленькая девчонка, а потом стонал и плакал из-за этого пять минут. Если он сдался раз, то сделает это снова, наверное. Но мне жаль Даниэля. Он избил его честно и справедливо. Дюбуа ударил его в резинку шорт, а это не ниже пояса", ‒ сказал Фьюри.

видео дня

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

До того Усик заочно поссорился с российскими пропагандистами. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал лицемерами тех россиян, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях.

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