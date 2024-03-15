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"Убийца британцев": Фьюри крикливо пообещал жестко "уничтожить" Усика

Алексей Тесля
15 марта 2024, 16:24
Тайсон Фьюри уверен в том, что сумеет победить в предстоящем бою украинского чемпиона.
Усик, Фьюри
Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий поединок с Александром Усиком / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, который владеет титулом чемпиона WBC в сверхтяжелом весе, прокомментировал свой предстоящий бой с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Как подчеркнул он в комментарии BoxNation, украинский атлет уже одержал победы над такими боксерами, как Даниэль Дюбуа, Дерек Чисора и Энтони Джошуа.

"Он убийца британцев на данный момент, не правда ли? Единственный, кто стоит на его пути, чтобы не дать ему получить полный контроль над Европой – это Цыганский король", - хвастливо говорит британский боксер.

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Вместе с тем Фьюри крикливо пообещал, что сумеет победить в предстоящем бою украинского чемпиона.

"Я уничтожу Александра. Он проделал свою работу, он абсолютный чемпион в крузервейте. Но в хевивейте он победил четырех бойцов, которые имеют одинаковый медленный стиль боя. Потому ему удалось их победить. Но по собственному опыту скажу, что я гораздо быстрее и жестче Усика", - добавил он.

Бой Фьюри - Усик

Бой окрестили "Огненный ринг". В нем сразятся - чемпион в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring в тяжелом весе Александр Усик. Бой пройдет 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Изначально планировалось, что бой состоится 17 февраля, однако 2 февраля 2024 года стало известно, что бой переносится из-за травмы Тайсона Фьюри, пишет Википедия.

Ранее Фьюри сделал громкое заявление перед большой "дракой" с Усиком. Тайсон Фьюри напомнил о том, что еще несколько лет назад Александра Усика в хевивейте вообще не было.

Напомним, Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа. Британец Тайсон Фьюри глумливо прокомментировал поединок между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

До того Усик заочно поссорился с российскими пропагандистами. Чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик назвал лицемерами тех россиян, которые постоянно обвиняют других в своих преступлениях.

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