"Закончит в гробу": Гетьман описал будущее Путина

Война против Украины обернется для страны-агрессора России тем, что РФ распадется на несколько относительно демократических стран.

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Гетман описал будущее Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин закончит либо в гробу, либо на скамье подсудимых. Однако он вряд ли доживет до того, чтобы попасть на скамью подсудимых - его просто убьют.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман во время чата на Главреде. Также он отметил, что война против Украины обернется для страны-агрессора России тем, что РФ распадется на несколько относительно демократических стран.

"Путин закончит или в гробу, или на скамье подсудимых. Впрочем, думаю, он не доживет до скамьи подсудимых - его не выпустят на суд его же приспешники. Если Россия проиграет, Путина убьют, как Каддафи. Война для России закончится ее превращением в несколько относительно демократических стран. Российская Федерация в ее нынешнем виде прекратит свое существование, как в свое время Советский Союз", - отметил Гетьман.

По мнению военного эксперта, распад России может произойти в ближайшие годы.

"(Это перспектива - ред.) ближайших лет. Думаю, что это должно произойти в ближайшие максимум десять лет. Иначе будет даже не война, а что-то более страшное", - добавил Гетьман.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Могут ли в РФ свергнуть Путина

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