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"Закончит в гробу": Гетьман описал будущее Путина

Алёна Воронина
20 мая 2024, 03:30
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Война против Украины обернется для страны-агрессора России тем, что РФ распадется на несколько относительно демократических стран.
Владимир Путин, Алексей Гетьман
Гетман описал будущее Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин закончит либо в гробу, либо на скамье подсудимых. Однако он вряд ли доживет до того, чтобы попасть на скамью подсудимых - его просто убьют.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман во время чата на Главреде. Также он отметил, что война против Украины обернется для страны-агрессора России тем, что РФ распадется на несколько относительно демократических стран.

"Путин закончит или в гробу, или на скамье подсудимых. Впрочем, думаю, он не доживет до скамьи подсудимых - его не выпустят на суд его же приспешники. Если Россия проиграет, Путина убьют, как Каддафи. Война для России закончится ее превращением в несколько относительно демократических стран. Российская Федерация в ее нынешнем виде прекратит свое существование, как в свое время Советский Союз", - отметил Гетьман.

По мнению военного эксперта, распад России может произойти в ближайшие годы.

"(Это перспектива - ред.) ближайших лет. Думаю, что это должно произойти в ближайшие максимум десять лет. Иначе будет даже не война, а что-то более страшное", - добавил Гетьман.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Могут ли в РФ свергнуть Путина

Ранее координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев оценил, насколько сильно российские элиты верны Кремлю. Как говорит Пономарев, российская элита в основном пытается "пробежать между капель дождя".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля. Михаил Подоляк отметил, что основной удар был направлен не столько против Сергея Шойгу, сколько против Патрушева.

Напомним, ранее журналист, писатель и публицист Александр Сотник раскрыл неожиданный сценарий ликвидации Путина. Владимир Путин уже не сможет сделать шаг назад, уверен Александр Сотник.

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