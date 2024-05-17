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Пономарев оценил, насколько сильно русские элиты верны Кремлю

Дмитрий Видоменко
17 мая 2024, 20:46
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Как говорит экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, российская элита по большей части старается "пробежать между капель дождя".
Пономарев, Кремль
Илья Пономарев пояснил, насколько сильно русские элиты верны Кремлю / коллаж Главред, фото УНИАН

Часть представители элит страны-агрессора РФ понимают, что оказались на "Титанике", но предпочитают думать, что они сумеют спастись в последний момент. Об этом в интервью Главреду рассказал координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Во всяком случае в моем по-прежнему сохраняющемся круге общения в России (который вряд ли является полностью репрезентативным, так как там в том числе есть люди, которые с точки зрения режима выглядят абсолютно лояльными), осознание того, что это "Титаник", присутствует. Но как вы помните, с "Титаника" многие спаслись, и примерно так же думают и российские элитарии – мол, им-то шлюпки хватит. Все эгоцентрики считают себя незаменимыми и все время исходят из принципа "а нас за что". И это то, что сильно укрепляет элиту", ‒ сказал он.

Как говорит Пономарев, российская элита по большей части старается "пробежать между капель дождя".

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"Если бы международное сообщество (и Украина прежде всего, потому что она задает правила игры с точки зрения санкционной и прочей политики) действовало бы в этом смысле более гибко, мы могли бы многих людей выбить из этой обоймы и переманить на сторону добра. Но поскольку с одной стороны, на них всех сейчас давят, а с другой стороны это давление не очень опасное, то в итоге никто никуда не отваливается – все стремятся выполнять указания, не быть "лучшими учениками", чтобы не выбиться на уголовные международные суды, но в то же время оставаться в той самой колее", ‒ подытожил он.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Распад России - новости по теме

Напомним, в начале 2024 года тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Запад должен готовиться к фрагментации России, которая, по его словам, разворачивается уже сейчас. События в Башкортостане считаются лишь началом этого процесса, а события в Ичкерии, Дагестане и Татарстане свидетельствуют о наличии интересных процессов в этих регионах.

Кроме этого, в 2024 году возможны внутренние изменения в России, включая возможность дворцового переворота. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, считает, что шаткая ситуация в Кремле, борьба за власть и зачистка ближайших окружающих Путина могут привести к выводу российских войск из Украины.

Также военный эксперт Роман Свитан считает, что в России возможны бунты только в случае, если закончатся деньги. Он также утверждает, что даже при возможных дворцовых переворотах россияне найдут альтернативного лидера, похожего на Путина, а русское население может и не заметить изменений.

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