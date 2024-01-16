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"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

Ангелина Подвысоцкая
16 января 2024, 05:00
Российские оккупанты решатся на бунт и переворот, если им перестанут платить.
Свитан, Путин
В РФ никто не согласиться бунтовать и устраивать переворот / коллаж Главред, скриншоты из видео

В России могут начаться бунты и мятежи лишь в том случае, если у них закончатся деньги. В данной ситуации россияне часто идут на фронт добровольно. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Российская армия в данный момент собрана в основном из контрактников. Россияне сами хотят вступать в войска. В ситуации, когда они мотивированы деньгами, бунтов не будет. Там все находятся по доброй воле, это не мобилизация. Сейчас сценарий бунта вряд ли реализуем на практике", - говорит Свитан.

В то же время даже если в РФ и начнутся дворцовые перевороты, то там могут выйти из ситуации, найдя человека похожего на российского диктатора Владимира Путина.

видео дня

"Найдут какого-нибудь забулдыгу, похожего на Путина, накачают его ботоксом и научат говорить по-путински. И будет новый Путин. Россией как руководили, так и продолжают править башни Кремля, в которых сразу несколько "этажей" и "комнат". Однако это одна московская площадка управления Россией и внешними сношениями. Путин здесь – говорящая голова. Если понадобится, найдут другого путиноподобного или путиноподобное существо, которое будет зачитывать определенный текст. Это вообще не проблема. Россияне даже ничего не заметят", - добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Переворот в России

Напомним, представитель военной разведки высказался относительно информации, которая поступала из анонимных российских Telegram-каналов, о возможном государственном перевороте в России. Эта информация не была проверена и выглядит направленной, прежде всего, на внутреннее российское потребление и имеет определенные определенные цели.

Также экономический аналитик Тарас Загородний высказал мнение, что в России на сегодняшний день вероятнее, что произойдет гражданская война или дворцовый переворот. Он подчеркнул, что Россия стоит перед неожиданной сменой власти, и учитывая наличие значительного количества вооруженных людей и оружия в стране, это может иметь серьезные последствия.

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