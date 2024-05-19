Свет будут отключать по всей Украине: где и когда не будет электроэнергии

В Украине в понедельник, 20 мая, будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут применяться как к бизнесу, так и в отношении бытовых потребителей.
Как сообщили в Укрэнерго, свет будут отключать с 18:00 по 00:00. Ограничения будут действовать во всех регионах страны.
"Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет", - подчеркнули в компании.видео дня
Отключения электроэнергии в Украине – главные новости по теме:
15 мая в Укрэнерго заявили, что в этот день по всей Украине будут отключения света. Государство запустило аварийные блекауты по причине дефицита электроэнергии на фоне российских обстрелов и похолодания.
Позже в компании заявили, что по причине дефицита электроэнергии будут почасовые отключения света в Украине и 16 мая. Свет отключали как бытовым, так и промышленным потребителям.
Отключения электроэнергии для бытовых потребителей могут продлиться до августа-сентября, сказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, ограничения могли запустить позже, но этому помешала прохладная погода.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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