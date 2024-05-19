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Свет будут отключать по всей Украине: где и когда не будет электроэнергии

Андрей Ганчук
19 мая 2024, 19:43
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Графики почасовых отключений будут действовать по всей территории страны, как для бытовых потребителей, так и промышленных предприятий, сказали в Укрэнерго.
Свет будут отключать по всей Украине: где и когда не будет электроэнергии
В Украине 20 мая будут отключать свет ориентировочно на 6 часов - Укрэнерго / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине в понедельник, 20 мая, будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут применяться как к бизнесу, так и в отношении бытовых потребителей.

Как сообщили в Укрэнерго, свет будут отключать с 18:00 по 00:00. Ограничения будут действовать во всех регионах страны.

"Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет", - подчеркнули в компании.

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Отключения электроэнергии в Украине – главные новости по теме:

15 мая в Укрэнерго заявили, что в этот день по всей Украине будут отключения света. Государство запустило аварийные блекауты по причине дефицита электроэнергии на фоне российских обстрелов и похолодания.

Позже в компании заявили, что по причине дефицита электроэнергии будут почасовые отключения света в Украине и 16 мая. Свет отключали как бытовым, так и промышленным потребителям.

Отключения электроэнергии для бытовых потребителей могут продлиться до августа-сентября, сказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, ограничения могли запустить позже, но этому помешала прохладная погода.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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