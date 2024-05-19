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Удары ВСУ по территории России: во Франции выступили с важной инициативой

Андрей Ганчук
19 мая 2024, 19:18
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Франция и другие страны-партнеры Украины на Западе не стремятся вступать в войну с агрессором Россией, сказал Жан-Луи Бурланж журналистам.
Скальп ракета, территория РФ
Пришло время разрешить Украине бить оружием Франции по РФ - дипломат / Коллаж: Главред, фото: Википедия, DeepState

Парижу нужно разрешить Киеву наносить удары французским оружием по территории России. Нужно последовать примеру Британии. Не должно быть так, что у агрессора больше возможностей, чем у жертвы. Об этом заявил руководитель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж.

Как сообщает Le Figaro, дипломат написал письмо руководству Франции с призывом "отказаться от сдержанности и принять решение", как уже сделала Британия, которая разрешила Украине бить свои оружием по РФ.

"Время, кажется, пришло... Право на самооборону исключает право на убежище на территории агрессора", - сказал Бурланж и добавил, что изменения в доктрину полностью законны, поскольку не должно быть асимметрии между агрессором и жертвой.

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При этом политик уточнил, что ни Франция, ни другие западные партнеры Киева не хотели бы вступать в войну с Россией.

"Поэтому речь не о том, чтобы они вмешались в театр военных действий, а о том, чтобы снять неоправданное табу", - подчеркнул Жан-Луи Бурланж.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Кратко Storm Shadow/SCALP EG / Инфографика: Главред

Удары западным оружием по России - главные новости по теме:

Украина сама решает, как использовать американское оружие, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность ударов ВСУ по России вооружениями, которые передают Штаты. По его словам, американцы такие удары не поощряют.

В Пентагоне ответили, может ли Украина бить по РФ американским оружием: представитель ведомства Сабрина Сингх отметила, что позиция США остается неизменной – ВСУ должны применять оружие Штатов исключительно в пределах украинской территории.

Страны Балтии и Восточной Европы могут разрешить Украине бить своим оружием по РФ, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его мнению, такое решение должны были бы принять и страны Запада, и это существенно усилило бы ВСУ.

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