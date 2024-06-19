Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

Дроны-камикадзе противник запускал по Украине с направлений российского Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда в оккупированном Крыму, сообщил Олещук.

https://glavred.info/ukraine/nochnaya-ataka-rf-po-ukraine-skolko-dronov-udalos-sbit-vsu-detali-raboty-pvo-10574096.html Ссылка скопирована

Работа ПВО Украины 19 июня / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

В ночь на среду, 19 июня, страна-агрессор Россия запустила по Украине 21 ударный БПЛА типа Shahed-131/136. ПВО уничтожила 19 дронов. Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram.

Сообщается, что дроны-камикадзе противник запускал по Украине с направлений российского Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Генерал отметил, что вражеские воздушные цели сбивали над территорией шести областей, а именно:

видео дня

в Херсонской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Хмельницкой;

Львовской.

В результате боевой работы было сбито 19 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed".

"Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - подчеркнул Николай Олещук.

Как отработала ПВО 19 июня / фото: Воздушные Силы

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине - что известно

Напомним, в ночь на 19 июня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под удар попала Львовская область.

Армия страны-агрессора России применяет в месяц 3200-3500 управляемых авиабомб. Они атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей бояться. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, российская армия может применять вертолеты во время массированных атак по Украине, говорит Олег Жданов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред