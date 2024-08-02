В Украине легализуют военные компании: что об этом думают в ВСУ

Украинский законопроект о легализации МОК – единственный, ведь такие формирования не легализованы ни в одной из стран мира.

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Минобороны Украины поддержало легализацию частных военных компаний - разбор / Коллаж Главред, фото - Министерство обороны Украины, ​43 отдельная механизированная бригада

​Министерство обороны поддержало с замечаниями законопроект о легализации международных оборонных компаний в Украине. По мнению авторов, закон поможет в будущем сдержать вероятную агрессию РФ в случае повторного нападения. Главред узнавал об основных положениях закона и том, как к нему относятся военнослужащие ВСУ.

Закон о международных оборонных компаниях – о чем документ

Согласно законопроекту 11214, зарегистрированному в парламенте, международной оборонной компанией (МОК) будет считаться созданное и зарегистрированное в Украине предприятие, которое по лицензии будет предоставлять оборонные услуги за пределами территории Украины и принимать участие в оборонных мероприятиях.

То есть военные компании, учредителями которых могут выступать только физлица и юрлица-резиденты Украины, смогут проводить обучение, тактическую подготовку, разведку, обеспечивать безопасность физических и юридических лиц во время подготовки к вооруженной защите инепосредственной защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

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Важно, что учредителями и участниками МОК не смогут стать лица, внесенные в список санкций Совета национальной безопасности и обороны, а также участники и/или конечные бенефициары юридических лиц, которые внесены в санкционные списки.

Международные оборонные компании смогут закупать вооружение у иностранных компаний или арендовать его у воинских частей ВСУ - проект закона / 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Отдельно в законе оговаривается и оружие, которым могут владеть оборонные компании. Согласно документу, МОК смогут закупать технику и вооружение у иностранных компаний или арендовать их у воинских частей ВСУ и других военных формирований Украины при условии соответствующего разрешения от Государственной службы Украины по делам международных оборонных компаний, создание которой также предусматривается законом. А эта структура, в свою очередь, будет находиться в подчинении ГУР МО Украины.

В частности, МОК будут иметь право на использование:

стрелкового огнестрельного оружия всех видов и боеприпасов к нему;

холодного оружия;

осколочных и не осколочных взрывных устройств и материалов;

детонаторов и инициаторов.

Законом предусматривается и использование бронированной колесной и гусеничной техники, на которую может быть установлено не более крупнокалиберного пулемета и/или противотанкового ракетного комплекса, а также спецтехники (например мостоукладчики, машины разминирования и разграждения). При этом вся техника, согласно законопроекту, должна быть зарегистрирована и закреплена за международными оборонными компаниями и может использоваться только при выполнении оборонных мероприятий и предоставлении оборонных услуг.

Помимо этого, оговаривается и возможное использование систем радиоэлектронной борьбы и/или разведки, беспилотных аппаратов всех видов, программного обеспечения и технических средств систем информационной безопасности, а также высотных и стационарных средств наземной разведки.

Какие замечания у Минобороны

Предварительно законопроект одобрили в Министерстве обороны Украины, однако заявили, что в текущей редакции документ не согласуется с Конституцией Украины и некоторыми другими законами, а также противоречит международным договорам, в частности Дополнительным протоколам к Женевским конвенциям и рекомендациям Документа Монтре.

Минобороны Украины поддержало легализацию МОК, но с рядом замечаний / УНИАН

"Кроме этого, в профессиональной среде идея создания нормативно-правовой базы для осуществления военно-консалтинговой деятельности обсуждается уже на протяжении длительного времени и требует привлечения международного передового опыта с целью интегрирования соответствующей международной нормативно-правовой базы с национальным законодательством", – отметили в ведомстве и предложили создать рабочую группу для доработки законопроекта с привлечением как представителей Минобороны, так и других связанных органов (ДПСУ, СБУ, и т.д.).

Что говорят авторы законопроекта

Как рассказал "Главреду" соавтор законопроекта, консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Илья Грязнов, главная цель закона – дать работу демобилизованным военнослужащим.

"Большинство демобилизованных военнослужащих не знают, где им потом работать. Командиры роты или взвода, большинство из которых много времени проводят на линии боевого столкновения, не представляют себя начальниками охраны супермаркета. Они настолько привыкли к нынешней работе, что готовы подписывать контракты с международными оборонными компаниями и ехали работать за рубеж", – сказал Грязнов.

По его словам, украинский законопроект о легализации МОК – единственный в мире, ведь такие формирования не легализованы ни в одной из стран мира (с чем и связаны замечания Минобороны). За основу во время подготовки проекта брали опыт США, где подобные компании являются охранными из-за нюансов в законодательстве об использовании оружия.

Кто такой Илья Грязнов Илья Алексеевич Грязнов (род.19 августа 1998, Сновск, Украина) - украинский политический деятель, военнослужащий Вооруженных сил Украины, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, координатор рабочей группы по вопросам международных оборонных компаний Украины, главный специалист по вопросам гражданской защиты военной администрации Черниговского района (июнь - август 2023 года). Участник боевых действий, сообщает Википедия.

"Если такой законопроект будет проголосован, мы могли бы договориться с западными партнерами об использовании опыта украинских военнослужащих, который востребован в мире и заключении договоров о сотрудничестве", – добавил Грязнов.

В то же время, как отметил народный депутат Сергей Гривко, который подал проект в парламент, принятие и реализация соответствующего закона усилит контроль над оборотом оружия в государстве, будет способствовать развитию военной инфраструктуры Украины и создаст предпосылки для увеличения доходов Государственного бюджета Украины.

Соавтор законопроекта 11214 Илья Грязнов отметил, что МОК будут обязаны вернуться в Украину в случае новой агрессии России / фото - facebook.com

При этом, несмотря на то, что работа международных оборонных компаний планируется исключительно за пределами Украины, закон прописан так, что в случае повторного нападения РФ и введения правового режима военного положения участники международных оборонных компаний обязуются вернуться в Украину и пойти в подчинение ГУР и Генштаба. Кроме того, места постоянной дислокации таких компаний будут находиться в Украине в приграничных с Россией и Беларусью регионах.

Как уточнил Грязнов, закон прописан таким образом, что в случае создания МОК в Украине повторение ситуации с ЧВК "Вагнер" и их походом на Москву полностью исключается.

Закон о МОК – что о нем думают военные

Стоит отметить, что закон по самым оптимистичным оценкам авторов документа может заработать не ранее, чем через год. Однако уже сейчас военнослужащие массово высказываются в его поддержку.

"ВСУ очень долгое время были под влиянием агентуры врага и имеют сотни и тысячи специально встроенных в свое тело механизмов, уничтожающих их боеспособность. К примеру, простая процедура – ​​поехать на полигон пострелять – настолько усложнена, что командиры стремятся избегать боевых стрельб, лишь бы не тонуть в бюрократии. Или другой пример: такая рутинная процедура на войне, как использование боевой аптечки бойца влечет бумажный ад. И так во всем… В общем, мы идем в русле мировых тенденций. Старые армии с развитой бюрократией в наиболее продвинутых странах типа Британии или США уступают частным инициативам. Для нас это актуально еще в большей степени", – написал военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко.

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