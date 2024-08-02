РФ стягивает новые бригады и технику на Покровское направление - DeepState

Июль для Украины был чрезвычайно сложным - враг продолжает наступать на многих участках фронта.

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РФ готовит новый наступление / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула отметил, что самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где Украина потеряла немало сел и территорий.

"Сейчас на Покровское направление идет переброска новых бригад РФ. Например, одна из вражеских бригад, которая ранее была зафиксирована как разбитая в районе Крынки, была восстановлена в районе Джанкоя и сейчас находится в районе Бердичев, что западнее Авдеевки. То есть переброска продолжается, и трудно предсказать, сколько их еще будет, поскольку враг не учитывает потери. Россияне имеют большой человеческий потенциал, который используется по максимуму", - заявил Микула в эфире телеканала "Еспресо".

По словам соучредителя и аналитика проекта DeepState, июль для Украины был чрезвычайно сложным. Поскольку враг продолжает наступать на многих участках фронта. Это касается не только Покровского, но и Торецкого и Кураховского направлений. Есть продвижение на Купянском направлении, также враг продвинулся возле Тернов. Тяжелые бои продолжаются и на севере Харьковщины.

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"Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где мы потеряли немало сел и территорий. Однако самое важное то, что мы теряем людей, ведь наши основные ресурсы - это люди. Без человеческого ресурса, без качественного солдата, который знает, что делать в окопе, выиграть эту войну невозможно. Поэтому основная задача сейчас - сохранить части Сил обороны, которые умеют и знают, как воевать, и которые не боятся", - подчеркнул Микула.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Напомним, что военный Евгений Иевлев раскрыл угрозы, если россияне дойдут до трассы Покровск - Константиновка. Эта дорога является стратегически важной для Сил обороны, но есть и другие пути, которыми можно строить логистику для военного обеспечения.

Стало известно, что РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе. Оккупанты продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области, об этом в ночь на 1 августа сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

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