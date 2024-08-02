Россияне массово наступают на Макеевку: в 3ОШБр раскрыли критическую ситуацию

Оккупанты продвигаются вглубь украинской обороны по левому флангу, РФ имеет существенные успехи, рассказал Владимир Фокин.

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РФ имеет существенные успехи в районе Макеевки / Коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты атакуют в районе Макеевки и Боровой, пытаясь продвинуться. Вблизи этих населенных пунктов враг достиг определенных успехов, интенсивные бои продолжаются ежедневно. Об этом заявил командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин.

"Там враг имеет успех. Причем достаточно такой существенный - враг продвигается вглубь нашей обороны по левому флангу", - рассказал командир.

По его словам, часть сил и ресурсов РФ перебросила для усиления позиций там, где оккупанты достигают наибольших успехов.

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"Точно знаю, у нас на флангах идут ожесточенные бои за Протест для того, чтобы расширить свой плацдарм, расширить свой успех также провести штурмы против нашего подразделения, но у нас он успеха не имел", - подчеркнул Фокин.

Относительно обороны на Харьковщине, где бойцы Третьей штурмовой бригады также держат оборону, Фокин сообщил, что россияне ежедневно пытаются штурмовать населенный пункт Боровая. Однако интенсивность этих атак снизилась, как и количество оккупантов, участвующих в штурмах.

"Если раньше это было 6-10 военных, то сейчас 3-5 в одной штурмовой группе. Однако надо отметить, что усилилось влияние со сбросов и FPV-дронов на наши позиции. Также работает артиллерия, танки (однако с закрытых огневых позиций). При штурмовых действиях на нашем направлении враг сейчас не использует бронегруппы", - рассказал он.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, соучредитель проекта DeepState Руслан Микула сообщил, что самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении, где Украина потеряла много сел и территорий. Россия перебрасывает новые бригады, которые ранее были разбиты, на фронт.

Также остается сложной ситуация в Харьковской области. Российские войска активно действуют в районе Волчанска, пытаясь захватить город.

Как сообщал Главред, ситуация в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой области является сложной, с угрозой оперативного окружения для украинских сил. Израильский военный обозреватель Давид Шарп отметил, что Генштабу ВСУ придется быстро принимать решение о возможном отводе войск, если ситуация не изменится.

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