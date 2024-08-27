"Более двух десятков аэродромов": как ВСУ отомстят РФ за обстрелы - эксперт

Украина имеет все силы мощно ответить за последние массированные удары РФ, считает эксперт.

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РФ должна ожидать мести ВСУ/ Коллаж: Главред, Фото: reuters,Фото: t.me/SJTF_Odes

В ответ на массированные террористические обстрелы, которые осуществляет РФ, силы Украины могут сокрушить военные объекты страны-агрессора. Такое видение мести высказал в эфире Еспресо военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его убеждению, в первую очередь ВСУ могут атаковать те военные объекты, которые Россия использует для проведения террористических ударов против Украины.

"В частности, для таких ударов могут быть использованы те же ракеты-дроны, которые были анонсированы 24 августа, и основным назначением которых, как объявлялось, является уменьшение военного потенциала, в частности, для терроризирования мирного населения. А это в первую очередь, более двух десятков аэродромов, с которых взлетают средства терроризирования украинцев, это площадки, с которых запускают другие средства, они известны разведке", - рассказал он. видео дня

Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

Рябых обратил внимание, что реакция стран Запада является очень важной - страны также должны отреагировать на массированный ракетный обстрел Украины.

"Если уж говорить откровенно, то сейчас Украина будет пытаться решать это своими средствами, но в то же время следует акцентировать на том, что то же заявление министра иностранных дел Украины также является знаковым, и он сказал, что здесь должны быть два основных ответа от наших партнеров на подобные удары. Это предоставить разрешение на дальнобойные удары уже их оружием, чтобы как можно скорее прекратить эти террористические удары со стороны Российской террористической Федерации.

Ну и, конечно, также подключиться к обороне Украины, как, например, это было в случае Израиля, и сбивать те же средства уже над территорией Украины для того, чтобы они не летели на ту же Польшу, как мы видели сегодня уже такой случай в очередной раз", - добавил эксперт.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ночная атака РФ на Украину - последние новости

Как известно, в ночь на 27 августа во многих областях страны была объявлена воздушная тревога - Украина была под массированной атакой. Мощные взрывы были слышны в столице и в других областях.

Позже стало известно, что РФ атаковала дронами Запорожье. В результате ночной атаки российских "Шахедов" погибли два человека, еще четверо - получили ранения. По предварительным данным, россияне нанесли семь ударов беспилотниками.

Кроме этого, РФ ударила по гостинице в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Уже известно, что есть много погибших и раненых, под завалами до сих пор могут быть люди. Сообщается, что там было много гражданских.

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