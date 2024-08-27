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Моди поговорил с Байденом об Украине: о чем шла речь

Анна Ярославская
27 августа 2024, 06:56
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Во время разговора с Байденом премьер Индии обсудил ряд региональных и глобальных вопросов, включая войну России против Украины.
Нарендра Моди, Владимир Зеленский
Нарендра Моди и Владимир Зеленский встретились в Киеве 23 августа / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил свою приверженность делу восстановления мира в Украине. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Как пишет Моди на своей странице в соцсети X, во время разговора с Байденом он обсудил ряд региональных и глобальных вопросов, включая войну России против Украины.

"Провел сегодня телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Мы подробно обсудили разные региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию в Украине. Я подтвердил полную поддержку Индией быстрого восстановления мира и стабильности", — отметил Моди.

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Кроме того, Моди добавил, что обсуждал с президентом США ситуацию в Бангладеш и "потребность в быстром восстановлении нормального состояния и защите меньшинств, особенно индусов".

Визит Моди в Украину - последние новости

В Киев в день флага Украины 23 августа прибыл с первым официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Во время встречи с Зеленским Моди рассказал президенту Украины о своей встрече с Путиным в начале июля. По его словам, он пытался убедить кремлевского диктатора остановить войну.

Индия и Украина подписали четыре документа о сотрудничестве. Эти соглашения касаются медицинской сферы, аграрного сектора, гуманитарного сотрудничества и культуры.

Кто такой Нарендра Моди?

Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия.

Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

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