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Наносят врагу ощутимые потери: Генштаб о боях на Покровском направлении

Даяна Швец
27 августа 2024, 09:26
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Самым адским остается Покровское направление: там произошло 60 столкновений из 170 на фронте.
ВСУ
Больше всего штурмов произошло на Покровском направлении / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

170 боевых столкновений с врагом произошло на фронте за минувшие сутки, 26 августа. В результате активных действий наших воинов, агрессор испытывает масштабные потери. Российская армия за сутки потеряла еще 1280 бойцов. Генеральный штаб ВСУ рассказал о деталях боестолкновений.

Всего за минувшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений.

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БпЛА, РЛС "Зоопарк", 2 склада боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.

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Однако самая адская ситуация была на Покровском направлении, где оккупанты совершили 60 штурмовых действий.

"Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери", - рассказали в Генштабе.

На Покровском направлении наши защитники отразили 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов:

  • Калиново
  • Воздвиженка
  • Новоалександровка
  • Пантелеймоновка
  • Зеленое Поле
  • Миролюбовка
  • Гродовка
  • Новогродовка
  • Мемрик
  • Михайловка
  • Карловка
Покровск Инфографика
​ Покровск - что известно / Инфографика: Главред

На Харьковском направлении агрессор продолжал наступательные действия. Здесь произошло 3 боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосиново, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении защитники отбили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении силы обороны отбили 7 штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении воины остановили 5 попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.

На Кураховском направлении силы обороны отбили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 22 штурмовые действия в направлении Водяного, Угледара и вблизи Пречистовки, во время штурмов активно задействовал бронетехнику.

На Ореховском направлении вражеские подразделения активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки выбить подразделения сил обороны с занятых позиций.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

26 августа противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 129 ракет, 81 авиационный удар, задействовав 116 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, в том числе 156 - с использованием реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как известно, ситуация на фронте сложная, ведь россияне захватили еще один населенный пункт. В DeepState сообщили, что российские оккупанты зашли в поселок Птичье на Покровском направлении. Также враг продвинулся возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

Также в DeepState убеждены, что РФ готовится к прорыву на юго-запад от Птичьего, чтобы захватить ключевую высоту под Покровском. Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Дмитрий Кожубенко считает, что оккупация Покровска будет означать потерю важного логистического маршрута для обеспечения Лимано-Бахмутского направления. К сожалению, россияне не перебрасывают свои войска с Покровского направления на Курщину, а продолжают активные наступательные операции, используя то большие, то меньшие подразделения.

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