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Угроза сопоставима с Чернобылем: чем грозит Украине авария на Курской АЭЭ

Юрий Берендий
3 сентября 2024, 03:33
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Авария на Курской АЭС может нести реальный риск для Украины из-за несовершенства конструкции реакторов и отсутствия модернизации, считает эксперт.
Угроза сопоставима с Чернобылем: чем грозит Украине авария на Курской АЭЭ
Угроза аварии на Курской АЭС - эксперт оценила последствия для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Если РФ все-таки попытается устроить ядерный инцидент на Курской АЭС, то последствия для Украины будут зависеть от направления ветра. Об этом в интервью Главреду рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная

Она привела пример аварии на ЧАЭС, когда в 1986 году вместе с паровым взрывом ветер загрязнил часть атмосферы от Беларуси, части территории России и добрался до скандинавских стран - Швеции, Финляндии. Если ветер будет западным, то все полетит до Урала, а если восточный, то, соответственно, до Украины, Беларуси и Европы.

"Но последствия, похожие на те, что на Чернобыльской АЭС - это достаточно реальный риск. Потому что несовершенство конструкции реакторов зафиксировано в документах МАГАТЭ", - указывает она.

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Эксперт добавляет, что после Чернобыльской АЭС была какая-то модернизация, но нет столько систем защиты, как, например, на тех АЭС, что остались в Украине.

"И опасность еще заключается в том, что с начала независимости украинские АЭС проходили глубокую модернизацию. В случае с ЗАЭС подавляющее большинство специалистов выехало на подконтрольную территорию, а из лицензированного персонала в 200 человек осталось только 22. На ЗАЭС, кстати, в командировку приезжают специалисты с Курской АЭС, которые не знакомы с блочным щитом управления, полностью модернизированным оборудованием западных и украинских производителей. Поэтому риск ошибок персонала очень большой", - резюмировала Ольга Кошарная.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Кто такая Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины,

директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук.

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

Провокации РФ на Курской АЭС - что известно об угрозе

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские официальные лица пытались воспользоваться визитом гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, о чем сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). 27 августа Гросси заявил в соцсетях, что ситуация на Курской АЭС является серьезной, подчеркнув, что любая атака на атомную электростанцию является неприемлемой. Он также отметил особую уязвимость станции, поскольку ее реактор расположен в обычном здании без защитной оболочки.

Въезд в город Курчатов, где находится Курская АЭС, был ограничен российскими властями, которые заявляют об опасениях украинского наступления и захвата станции.

Отмечается, что доступ в город теперь возможен только по специальным пропускам, а оккупанты устанавливают бетонные блоки на трассе Курчатов-Льгов-Рильск. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что разведка РФ, вероятно, предупредила оккупантов о возможном выходе ВСУ на эту трассу как со стороны Суджи, так и со стороны Глухова.

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