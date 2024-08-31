Предупредили о рисках: операция в Курской области стала неожиданностью для НАТО

Генсек НАТО заявил, что несмотря на все операция ВСУ подпадает под право Украины на самооборону, хотя есть нюансы.

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Столтенберг считает, что операция ВСУ в Курской области рискованная / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

НАТО не было заранее проинформировано о планах Киева по прорыву в Курской области. Несмотря на это заход украинских войск на территорию страны-агрессора России в Альянсе считают законным.

Как сообщает Reuters, в недавнем интервью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение Украины провести такую операцию. По его словам, Курская операция - ничто иное, как самооборона.

"Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", - сказал генсек. видео дня

Столтенберг признался, что НАТО не знало о планах Киева до начала реализации Курской операции. Альянс также не играл никакой роли в действиях на территории России.

Однако в НАТО обеспокоены, что Украина идет на риск, наступая на вражескую территорию. Хотя генсек подчеркнул, что Киев должен самостоятельно решать, как и где проводить свою военную кампанию.

"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции это связано с рисками. Но это решение Украины как защищать себя", - добавил он.

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Заявления НАТО и его членов в контексте Украины

Напомним, в Италии прокомментировали вопрос вероятности предоставления разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по целям в РФ переданным Киеву оружием. Позиция Италии по этому вопросу не изменилась и Украине использовать вооружение на территории врага не позволят.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от полного контроля над своими территориями и войны в стране.

Ранее представитель Германии - глава Тюрингии налетел на Путина и поддержал отправку немецких военных в Украину. Он заявил, что Германии стоит прислать своих солдат под миротворческим мандатом ООН. Его необходимо создать после прекращения активных боевых действий.

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