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Может ли Путин нарваться на Томагавки: эксперт о непредсказуемом ответе Трампа

Алексей Тесля
4 декабря 2024, 01:22
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Факторы оружия и силы могут использовать против РФ, не исключает Валерий Клочок.
Может ли Путин нарваться на Томагавки: эксперт о непредсказуемом ответе Трампа
/ колаж: Главред, скріншот: відео

Ключевое:

  • Трамп может использовать оружие и силу
  • Для Путина Трамп неудобная фигура

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок прокомментировал вопрос о том, как могут разворачиваться события, если диктатор Владимир Путин скажет Дональду Трампу "нет" в ответ на его мирные инициативы.

"Путин что угодно может говорить в публичной плоскости, но есть факторы оружия и силы, которые Трамп действительно может использовать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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При этом эксперт напомнил показательные истории с Касемом Сулеймани (генерал-лейтенант из Ирана, командовавший элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции, который был убит ударом ВВС США 3 января 2020 года по личному распоряжению Трампа, - ред.) и ударом ракетами Tomahawk по Сирии.

"Трамп - непредсказуемый и решительный человек. Для Путина он неудобная фигура. И если Путин скажет "нет", Россию будет ждать ответ. Каким он будет? Посмотрим. Вряд ли это будут Томагавки, но возможны серьезные решения от Вашингтона", - добавил Клочок.

Ранее сообщалось о том, что Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа. Трамп неоднократно советовался с Орбаном, чтобы узнать его мнение о войне России против Украины, считают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, каким будет сценарий Трампа по Украине. В Евросоюзе стремятся возродить экономическое сотрудничество с Россией, поэтому помощь Украине уменьшится и со стороны Европы, считает Джон Болтон.

Как сообщал Главред, Трамп собирается посадить РФ и Украину за стол переговоров, считает его пресс-секретарь Каролин Ливитт. Новый президент США готовит множество указов в первый же день своей работы.

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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Дональд Трамп Валерий Клочок
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