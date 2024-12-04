Может ли Путин нарваться на Томагавки: эксперт о непредсказуемом ответе Трампа

Ключевое:
- Трамп может использовать оружие и силу
- Для Путина Трамп неудобная фигура
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок прокомментировал вопрос о том, как могут разворачиваться события, если диктатор Владимир Путин скажет Дональду Трампу "нет" в ответ на его мирные инициативы.
"Путин что угодно может говорить в публичной плоскости, но есть факторы оружия и силы, которые Трамп действительно может использовать", - подчеркнул он в интервью Главреду.
При этом эксперт напомнил показательные истории с Касемом Сулеймани (генерал-лейтенант из Ирана, командовавший элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции, который был убит ударом ВВС США 3 января 2020 года по личному распоряжению Трампа, - ред.) и ударом ракетами Tomahawk по Сирии.
"Трамп - непредсказуемый и решительный человек. Для Путина он неудобная фигура. И если Путин скажет "нет", Россию будет ждать ответ. Каким он будет? Посмотрим. Вряд ли это будут Томагавки, но возможны серьезные решения от Вашингтона", - добавил Клочок.
Ранее сообщалось о том, что Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа. Трамп неоднократно советовался с Орбаном, чтобы узнать его мнение о войне России против Украины, считают журналисты.
Напомним, ранее сообщалось о том, каким будет сценарий Трампа по Украине. В Евросоюзе стремятся возродить экономическое сотрудничество с Россией, поэтому помощь Украине уменьшится и со стороны Европы, считает Джон Болтон.
Как сообщал Главред, Трамп собирается посадить РФ и Украину за стол переговоров, считает его пресс-секретарь Каролин Ливитт. Новый президент США готовит множество указов в первый же день своей работы.
Другие новости:
- "Хитрый Путин ждал три года": в чем суть мирного плана спецпосланника Трампа
- Прямо перед инаугурацией Трампа: Путин готов пойти на коварный шаг - детали
- Трамп вероятнее всего начал контактировать с Кремлем на разных уровнях - Рыбачук
Кто такой Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.
С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.
С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.
С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.
2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.
С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.
С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред