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Поддержка в обмен на доступ к ископаемым: будут ли США инвестировать в Украину - Клочок

Анна Ярославская
5 декабря 2024, 05:30
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По законам экономики любая страна после войны является самой привлекательной с точки зрения вложения денег.
Валерий Клочок, Дональд Трамп
Валерий Клочок оценил шансы того, что США будут инвестировать в Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, УНИАН

Вы узнаете:

  • Заинтересует ли республиканцев идея инвестировать в Украину
  • Какая проблема модет возникнуть с западными инвестициями

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок оценил шансы того, что Украина может получить поддержку США в обмен на доступ к украинским полезным ископаемым.

По словам аналитика, американцы уже давно присматриваются к Украине.

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Клочок добавил, что в течение последнего года в нашей стране в должности специального представителя США по вопросам экономического восстановления работала Пенни Прицкер. Это бывшая руководительница американского Министерства экономики времен президентства Барака Обамы и член очень состоятельной семьи миллиардеров, владельцев сети отелей Hyatt. Один из таких отелей находится в центре Киева.

"У госпожи Прицкер украинские корни, она работала в рамках миссии, цель которой - изучение возможностей инвестирования в украинскую экономику. Сложно сказать, какие конкретно отрасли изучались в рамках этой программы, но можно предположить, что речь шла о разработке полезных ископаемых и инвестировании в сферу, где можно получить хорошие дивиденды", - сказал Клочок в интервью Главреду.

Он добавил, что на определенном этапе, когда стало понятно, что демократы могут проиграть выборы, Прицкер отказалась от миссии.

"Демократы и республиканцы на самом деле рассматривают Украину как потенциальную страну для инвестирования. По законам экономики любая страна после войны является самой привлекательной с точки зрения вложения денег. Поэтому Украина будет интересна не только для американцев, но и для других государств и инвесторов. История с предложением США инвестировать в Украину - очень правильная. Единственная проблема заключается в том, как защитить эти инвестиции", - считает аналитик.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, администрация Байдена намерена обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительных 24 миллиардах долларов для поддержки Украины. По информации Министерства обороны США, 8 миллиардов из этой суммы будут выделены на программу USAI, которая финансирует оборонные контракты для Украины, а остальные 16 миллиардов пойдут на пополнение американских запасов оружия, что позволит формировать новые пакеты помощи по программе PDA.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине всю утвержденную Конгрессом помощь в размере 61 миллиарда долларов до завершения срока президентства Джо Байдена. Эти средства будут направляться на усиление украинской системы ПВО, артиллерийских возможностей и бронетехники.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не планирует выносить на голосование вопрос о дополнительной финансовой помощи Украине, в частности ранее анонсированную Байденом помощь для Украины в размере 24 миллиардов долларов.

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война в Украине Дональд Трамп военная помощь Валерий Клочок
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