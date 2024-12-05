ВСУ деоккупировали важный поселок на Донетчине, но враг наступает дальше - DeepState

Враг создал угрозу оперативного окружения вблизи Большой Новоселки, однако ВСУ удалось ее ликвидировать.

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ВСУ ослабили давление врага на соседний важный населенный пункт / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сообщили аналитики:

Силы Обороны вернули контроль над Новым Комаром

Враг оккупировал Благодатное

Оккупанты продвинулись вперед в Донецкой области

Армия страны-агрессора России 1 декабря 2024 года зашла в населенный пункт Новый Комар, что в Донецкой области, чем создала угрозу для украинской логистики в этом районе.

Однако аналитики DeepState сообщили 5 декабря, что украинским военным удалось восстановить контроль над этим селом. Тем самым враг потерял возможность окружить группировку ВСУ у соседнего поселка Великой Новоселки.

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В то же время оккупационная армия РФ смогла зайти в село Благодатное, что к югу от Великой Новоселки. Также, по данным аналитиков, враг продвинулся в 9 населенных пунктах Донецкой области.

"Враг продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яру, Новопустинке, Елизаветовке, возле Пушкино, Зари и Шевченко", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска совершили очередную попытку прорваться к городу Купянск на Харьковщине. Для наступления враг применил несколько единиц бронированной техники и пехоту, однако ВСУ хорошо отработали и противник понес потери.

Купянск / Инфографика: Главред

Накануне также стало известно, что российские оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении. Уже начались бои за поселок Шевченко, что на подступах к самому Покровску.

Ранее в Силах обороны Юга подтвердили, что российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона. Кроме того, на левом берегу Днепра россияне собрали 300 катеров для переправы через Днепр.

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