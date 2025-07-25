Над Харьковом поднимается дым: россияне нанесли удар по медицинскому учреждению

В результате вражеского удара есть погибший и пострадавшие.

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Враг нанес удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

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В Харькове прогремели взрывы

Враг атаковал город КАБами

В пятницу, 25 июля, российские оккупанты атаковали среди бела дня Харьков. Удар пришелся по медицинскому учреждению. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Удар по Харькову КАБом. По предварительной информации, Индустриальный район", - написал он. видео дня

Около 11:04 в Харькове была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о КАБе курсом на областной центр.

Позже Терехов отметил, что в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом - еще одно помещение для лечения людей.

"Последствия уточняются. Пострадавший пока один", - обновил информацию городской голова.

UPD: В результате вражеского удара известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

Терехов добавил, что вражеский КАБ повредил частный дом, который находится недалеко от медицинского учреждения.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших - 12-летняя девочка. Она испытала острую реакцию на стресс.

"Экстренные службы работают на месте ударов. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении Синегубова.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, в четверг, 24 июля, в Харькове прогремели взрывы. Российская армия нанесла удар управляемой авиабомбой по многоэтажке. Под завалами оставались заблокированные люди. В результате удара известно о пострадавших, среди них - дети.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар страны-агрессора России по Харькову. Он подчеркнул, что удары РФ по Украине - абсолютно бессмысленные, без всякой военной цели.

Как писал Главред, в ночь на 24 июля, Россия нанесла удары по одной из украинских ТЭС. В Минэнерго добавили, что такими ударами враг пытается запугать украинцев и лишить их света и тепла.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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