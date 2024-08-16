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Удивительный настой из ботвы от помидор - капуста будет размером с мяч

Сергей Кущ
16 августа 2024, 12:38
59
Не спешите выбрасывать ботву от помидоров после сбора урожая.
Что делать с ботвой от помидор
Что делать с ботвой от помидор / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Ботва от помидоров — ценный ресурс, который может принести пользу в саду. Ее не обязательно выбрасывать - она способна стать отличным помощником в борьбе с вредителями.

Как избавиться от капустной гусеницы с помощью томатной ботвы?

Один из эффективных способов борьбы с капустной гусеницей — использование настоя из ботвы помидоров. Этот натуральный метод поможет вам защитить капусту без применения химикатов, пишет сайт На пенсии.

Ингредиенты:

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  • Ботва томатов — 4 кг
  • Хозяйственное мыло — 45 г
  • Вода — 10 л
Средства для борьбы с насекомыми инфографика
Средства для борьбы с насекомыми инфографика / Инфографика: Главред

Инструкция по приготовлению настоя:

  1. Залейте ботву водой.
  2. Прокипятите смесь в течение 30 минут.
  3. Остудите и процедите настой.
  4. Разведите его водой в соотношении 1:3.
  5. Добавьте 45 г хозяйственного мыла на 10 литров раствора.
  6. Тщательно опрыскайте капустные грядки, чтобы настой попал на все листья.
  7. Такой раствор эффективно отпугивает капустных гусениц и других вредителей.

Что такое фитофтороз?

Фитофтороз - болезнь растений. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную - чернеет и загнивает. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями.

Можно ли оставлять ботву помидоров на грядке?

Несмотря на то, что томатная ботва полезна для борьбы с вредителями, оставлять её на грядках не рекомендуется.

В ботве могут находиться возбудители грибковых заболеваний, которые впоследствии могут заразить другие растения. Чтобы избежать этого, лучше утилизировать ботву через компостирование, но с обязательной термической обработкой для уничтожения патогенов.

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