Удивительный настой из ботвы от помидор - капуста будет размером с мяч

Не спешите выбрасывать ботву от помидоров после сбора урожая.

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Что делать с ботвой от помидор / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Ботва от помидоров — ценный ресурс, который может принести пользу в саду. Ее не обязательно выбрасывать - она способна стать отличным помощником в борьбе с вредителями.

Как избавиться от капустной гусеницы с помощью томатной ботвы?

Один из эффективных способов борьбы с капустной гусеницей — использование настоя из ботвы помидоров. Этот натуральный метод поможет вам защитить капусту без применения химикатов, пишет сайт На пенсии.

Ингредиенты:

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Ботва томатов — 4 кг

Хозяйственное мыло — 45 г

Вода — 10 л

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Инструкция по приготовлению настоя:

Залейте ботву водой. Прокипятите смесь в течение 30 минут. Остудите и процедите настой. Разведите его водой в соотношении 1:3. Добавьте 45 г хозяйственного мыла на 10 литров раствора. Тщательно опрыскайте капустные грядки, чтобы настой попал на все листья. Такой раствор эффективно отпугивает капустных гусениц и других вредителей.

Что такое фитофтороз? Фитофтороз - болезнь растений. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную - чернеет и загнивает. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями.

Можно ли оставлять ботву помидоров на грядке?

Несмотря на то, что томатная ботва полезна для борьбы с вредителями, оставлять её на грядках не рекомендуется.

В ботве могут находиться возбудители грибковых заболеваний, которые впоследствии могут заразить другие растения. Чтобы избежать этого, лучше утилизировать ботву через компостирование, но с обязательной термической обработкой для уничтожения патогенов.

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