Удивительный настой из ботвы от помидор - капуста будет размером с мяч

Ботва от помидоров — ценный ресурс, который может принести пользу в саду. Ее не обязательно выбрасывать - она способна стать отличным помощником в борьбе с вредителями.
Как избавиться от капустной гусеницы с помощью томатной ботвы?
Один из эффективных способов борьбы с капустной гусеницей — использование настоя из ботвы помидоров. Этот натуральный метод поможет вам защитить капусту без применения химикатов, пишет сайт На пенсии.
Ингредиенты:
- Ботва томатов — 4 кг
- Хозяйственное мыло — 45 г
- Вода — 10 л
Инструкция по приготовлению настоя:
- Залейте ботву водой.
- Прокипятите смесь в течение 30 минут.
- Остудите и процедите настой.
- Разведите его водой в соотношении 1:3.
- Добавьте 45 г хозяйственного мыла на 10 литров раствора.
- Тщательно опрыскайте капустные грядки, чтобы настой попал на все листья.
- Такой раствор эффективно отпугивает капустных гусениц и других вредителей.
Что такое фитофтороз?
Фитофтороз - болезнь растений. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную - чернеет и загнивает. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями.
Можно ли оставлять ботву помидоров на грядке?
Несмотря на то, что томатная ботва полезна для борьбы с вредителями, оставлять её на грядках не рекомендуется.
В ботве могут находиться возбудители грибковых заболеваний, которые впоследствии могут заразить другие растения. Чтобы избежать этого, лучше утилизировать ботву через компостирование, но с обязательной термической обработкой для уничтожения патогенов.
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