Выбрасывать не нужно: как оживить черствый хлеб и сохранить его вкус

Популярный шеф-повар Тристан Уэлш раскрыл быстрый и эффективный способ вернуть к жизни черствые, хрустящие хлебцы - и это займет всего пять минут.

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Как оживить черствый хлеб - простой, но эффективный способ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Шеф-повар поделился своим кулинарным секретом, как за считанные минуты превратить хлеб из "твердого, как камень, в свежий, как маргаритка".

Если вы решили сделать себе ленивый бутерброд, но обнаружили, что хлеб зачерствел, у вас может возникнуть соблазн выбросить буханку, сообщает Mirror.

Простой способ предлагает профессиональный повар Тристан Уэлш, который благодаря своим экологическим советам и вкусным рецептам собрал более 368 000 подписчиков в TikTok.

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"Возьмите буханку хлеба и положите ее под кран, пока она полностью не пропитается водой. Теперь отправьте его в горячую духовку, разогретую до 200 градусов по Цельсию, примерно на пять минут - немного дольше для больших буханок".

Когда Тристан вынимает хлеб из духовки, он показывает, как тесто размягчилось и восстановило свою упругую текстуру.

"Все, что вам теперь нужно - это много масла и кто-то, с кем вы сможете его съесть", - добавляет он.

Смотрите видео о том, как восстановить черствый хлеб:

Тысячи впечатленных зрителей бросились в раздел комментариев, чтобы поприветствовать этот хак - многие пообещали попробовать его на себе или утверждали, что всегда использовали этот метод на своих черствых хлебах.

"Спасибо!!! Много багетов будет спасено", - восторженно писал один пользователь. Другой согласился, комментируя: "Обычно я делаю только сухарики, но обязательно попробую этот способ!"

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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