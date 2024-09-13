Выбрасывать не нужно: как оживить черствый хлеб и сохранить его вкус

Шеф-повар поделился своим кулинарным секретом, как за считанные минуты превратить хлеб из "твердого, как камень, в свежий, как маргаритка".
Если вы решили сделать себе ленивый бутерброд, но обнаружили, что хлеб зачерствел, у вас может возникнуть соблазн выбросить буханку, сообщает Mirror.
Простой способ предлагает профессиональный повар Тристан Уэлш, который благодаря своим экологическим советам и вкусным рецептам собрал более 368 000 подписчиков в TikTok.
"Возьмите буханку хлеба и положите ее под кран, пока она полностью не пропитается водой. Теперь отправьте его в горячую духовку, разогретую до 200 градусов по Цельсию, примерно на пять минут - немного дольше для больших буханок".
Когда Тристан вынимает хлеб из духовки, он показывает, как тесто размягчилось и восстановило свою упругую текстуру.
"Все, что вам теперь нужно - это много масла и кто-то, с кем вы сможете его съесть", - добавляет он.
Смотрите видео о том, как восстановить черствый хлеб:
@chef_tristan_welch From hard as a rock to fresh as a daisy - revive your stale bread using this simple tip. Рекомендую наслаждаться им теплым с большим количеством масла!" #stalebreadhack#stalebread #stalebread#rubbishcooksathome#rubbishcooks#foodwaste#fyp#foryou#foryoupage#viral#scrappycooking#foodwastewarriors#sustainability♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show
Тысячи впечатленных зрителей бросились в раздел комментариев, чтобы поприветствовать этот хак - многие пообещали попробовать его на себе или утверждали, что всегда использовали этот метод на своих черствых хлебах.
"Спасибо!!! Много багетов будет спасено", - восторженно писал один пользователь. Другой согласился, комментируя: "Обычно я делаю только сухарики, но обязательно попробую этот способ!"
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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