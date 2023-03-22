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РФ использовала "заготовленные ресурсы" и больше не может проводить крупные операции - Самусь

22 марта 2023, 04:30
Эксперт отметил, что у оккупантов серьезная нехватка оружия и они переходят на вооружение низкого качества.
Михаил Самусь, украинские военные
ВСУ уничтожают врага на Донбассе / Коллаж фото УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции, однако количество таких штурмов значительно уменьшилось сразу на нескольких направлениях. РФ уже использовала "заготовленные ресурсы" для взятия Бахмута, Кременной и Угледара, но "успеха" так и не добилась. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

В последнее время самые напряженные бои были в Кременной, Бахмуте, Угледаре и на Авдеевском направлении, говорит эксперт.

"По моим оценкам, россияне очень много надежд возлагали на Угледар, но там они потерпели сокрушительное поражение. Причем у них было несколько попыток, они потеряли много ресурсов, людей и не продвинулись там. Что касается Бахмутского направления, то туда россияне вложили огромные ресурсы и большое количество людей – в основном это были "вагнеровцы", которые понесли там огромные потери", - добавил Самусь.

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Эксперт убежден, что вероятное достижение оккупантами поставленных задач позволило бы им выйти на Лиманское направление и двигаться в направлении Славянска и Краматорска. В случае захвата Угледара они продолжили бы свое наступление с юга.

"На данный момент РФ не достигла своих целей – их ресурсы сокращаются. У них уже ощущается дефицит, но не скажу что голод боеприпасов. Потому что в России много боеприпасов – их состояние неизвестно и в части сомнительное. Но то, что они уже использовали боеприпасы наиболее высокой готовности, это точно", - отметил Самусь.

Он считает, что теперь РФ будет использовать оружие низкого качества. Однако расслабляться еще рано, так как у оккупантов даже такого оружия достаточно много.

"С другой стороны, россияне не могут себе позволить осуществлять бешеную поддержку артиллерийским огнем, как они это делали в апреле-июле прошлого года, когда использовали по 60 тысяч снарядов в день. Сейчас это невозможно, поэтому россияне сосредоточились на узких участках фронта, буквально в несколько километров, пытаясь концентрировать свои силы и таким образом проломить нашу оборону", - добавил эксперт.

Самусь считает, что враг может проводить лишь определенные тактические действия, но широкомасштабного наступления или других крупных операций, по мнению эксперта, ожидать не стоит. С помощью таких тактических операций РФ хочет удерживать напряжение на фронте.

"Это Россия может себе позволить, в отличие от широкомасштабного наступления, потому что его сейчас не может быть проведено банально из-за того, что у россиян нет ресурсов. Они не провели в декабре-январе очередную волну мобилизации", - добавил Самусь.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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война в Украине вторжение России Михаил Самусь
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