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"Путин не сумасшедший, он прагматик": РФ пойдет на другие страны Европы, если окрепнет – Таипов

Алёна Воронина
11 апреля 2023, 10:15 обновлено 11 апреля, 10:15
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Российский диктатор Путин – подлый и циничный прагматик. Он вряд ли применит ядерное оружие, ведь сам хочет остаться в живых.
Российские военные, Муса Таипов, Владимир Путин
РФ пойдет на другие страны Европы, если окрепнет, считает Таипов/ Минобороны РФ, Facebook Муса Тайипов, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия сейчас не в состоянии пойти на другие страны Европы, однако она сделает это, когда окрепнет. Российский диктатор Владимир Путин не сумасшедший, он действует как подлый прагматик. Такое мнение высказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции племянник Джохара Дудаева Муса Таипов в интервью Главреду.

"Сейчас Россия не в состоянии пойти на Европу, но как окрепнет – пойдет. На тех позициях, на которых они сейчас находятся, они оказывают давление. Такие броски о том, что Путин сумасшедший, Россия применит ядерное оружие, очень опасны. Путин не сумасшедший – он как раз абсолютный прагматик, циничный и подлый", – отмечает Таипов.

Путин и другие в РФ воровали не для того, чтобы забрать это на тот свет, ведь они знают, что туда никто ничего не забирает. Поэтому российский диктатор вряд ли решится применить ядерное оружие, ведь сам хочет остаться в живых. Угрозы ядерным оружием направлены на то, чтобы запугать Запад, считает Таипов.

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"Это Киселев, Симоньян или Соловьев могут кричать о том, что они превратят мир в пепел, но они так хотят жить, что не посмеют этого сделать. Для этого к власти в России должен прийти полный отморозок, но пока я таких не вижу", – отмечает он.

Также он выразил мнение, что если РФ разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, то Запад теперь должен восстановить ядерный статус Украины и предоставить ей ядерное оружие, чтобы был паритет. Тайипов подчеркнул, что с хамом можно разговаривать только на его языке, а все уговоры бесполезны.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что сейчас Украина готовит для российских кораблей очередной "сюрприз" на море. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников. Он отмечает, что Украина ждет подходящего момента.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что российская оккупационная армия бросила все свои усилия на взятие Бахмута. Захватчики имеют ориентировочно неделю, а потом надеются, что наступит "пасхальное перемирие".

Напомним, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко выразил мнение, что когда украинские военные освободят Крым, в стране-агрессоре России может обвалиться власть, потому что силовики прекратят ее поддерживать. Российский диктатор Владимир Путин потеряет свою поддержку, а те настроения, которые сейчас выражает российский террорист Игорь Гиркин, могут стать массовыми. Российские власти после этого провалятся в смуту.

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