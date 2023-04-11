"Выполним обязательства перед МУС": в Австрии пригрозили арестовать Путина

Австрия намерена строго придерживаться регламента Международного уголовного суда, подчеркнула Каролина Эдтштадлер.

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Владимира Путина пообещали арестовать в Австрии / Коллаж скриншот YouTube, Pixabay

В австрийском правительстве заявили о том, что выполнят предписание ордера Международного уголовного суда в Гааге по поводу ареста президента страны-агрессора Владимира Путина.

Как уточнила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер, российского диктатора арестуют в случае его визита в страну, пишет Tagesspiegel.

При этом она подтвердила, что Австрия намерена строго придерживаться регламента Международного уголовного суда. По ее словам, если бы Путин "ступил на австрийскую землю, то его должны были бы арестовать".

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"Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом", — добавила Эдтштадлер.

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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