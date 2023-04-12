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Когда закончится война в Украине: Арестович назвал три новых сценария

Мария Тупик
12 апреля 2023, 20:17 обновлено 12 апреля, 20:17
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По словам Алексея Арестовича, провести мобилизацию снова россияне не смогут.
Алексей Арестович, российские военные
Алексей Арестович / УНИАН, Минобороны РФ

Контрнаступление ВСУ может положительно повлиять на ход войны и оттолкнуть оккупантов до границ 23 февраля. Такое мнение озвучил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Сейчас мы входим в контрнаступление. В зависимости от его результатов будет тот или иной сценарий. К примеру, мы совершили успешное контрнаступление и вышли к воротам в Крыму, фактически весь южный фронт упал, мы вернули его в состояние 23 февраля, много пленных, много трофеев. В России должен начаться, по одному предположению, моральный упадок в войсках. Путин сможет его затем остановить "заградотрядами". Возможно ли это, неизвестно, его пристрелят генералы. Это большой вопрос. Точка бифуркации. Другой вариант. Мы пошли в наступление, но у нас не очень получилось. Мы достигли каких-то средних результатов и они полны оптимизма и снова пытаются собрать свое войско, чтобы наступать на нас в ответ", — рассказал Арестович в интервью ютюб-каналу "Голованов".

По его словам, у оккупантов будут проблемы со сбором войска, потому что с Китаем они не договорились, людей хватит, а собственного вооружения и военной техники им не хватит.

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"У них и сейчас уже 40% войск – это так называемые стрелковые батальоны, которые ездят на автобусах и грузовиках без бронетехники, без тяжелого вооружения. Третий вариант таков. Мы ушли, достигли своих целей, вышли на границу с Крымом, но они так же стоят. Это будет какая-то война за Крым и Донбасс. Очень неблагоприятна для них, потому что у нас из-за освобождения территорий освобождается большое количество людей и мы можем чаще проводить ротацию, доставать дальше и т.д. То есть, какой именно сценарий будет, мы не знаем. Надо смотреть, чем завершится контрнаступление. Но в любом из этих сценариев февраль 2024 это слишком большой срок для РФ в ее нынешнем положении", — отметил бывший советник ОП.

Он также добавил, что провести мобилизацию снова россияне не смогут. Санкции их преломляют, они тратят огромное количество денег на компенсацию, частную добычу золота разрешили или собираются разрешить.

"Это очень неблагоприятный признак. Это значит, что они стали продавать свой запас золота. В конце концов, они окажутся перед выбором — платить силовикам или платить пенсионерам, бюджетникам и всем остальным. А это дилемма, которая заставит их думать о конце войны всерьез, они и сейчас об этом думают. Иначе не было бы предложений о переговорах без предварительных условий, которые сыплются оттуда каждый месяц. Стратегия – это география. Россияне ждут удара на Юг, условно говоря в Крым или на побережье Азовского моря. Или два удара – один на Юг, а другой куда-то на север Луганской области. Мы не знаем, по какому сценарию последует Генштаб. Максимум понятен – выход на границу с Крымом", — подчеркнул Арестович.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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