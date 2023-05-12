"Оккупанты усилили атаки, мы обороняемся": в ВСУ ответили на заявления РФ о якобы начале контрнаступления

Заместитель министра обороны объяснила, что украинские военные сейчас отражают наступление оккупантов на нескольких направлениях и осуществляют контрштурмы.

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В ВСУ ответили на истерические заявления оккупантов, что контрнаступление уже началось/ 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, Минобороны Украины

Российская оккупационная армия усилила наступление на востоке Украины на нескольких направлениях. Украинские военные обороняются от оккупантов, а также осуществляют контрштурмы.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя истерику российских пропагандистов, которые говорили, что контрнаступление ВСУ якобы уже началось. Соответствующий пост был опубликован в ее Telegram-канале.

"Что сейчас происходит? Вражеские войска наступают на востоке на нескольких направлениях. Мы осуществляем оборону. Оборонительные меры включают не только в прямом смысле оборону, но и контр штурмы и активные действия", – написала Маляр в Telegram.

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Она отметила, что хоть враг и сильный, защитники Украины не позволяют ему продвигаться вперед, а кое-где отбрасывают назад и уничтожают.

При этом Маляр подчеркнула, что такая ситуация на востоке продолжается уже несколько месяцев.

"Собственно, такая ситуация на востоке продолжается уже несколько месяцев. Всё! Больше ничего не происходит", – написала она.

Заявления российских пропагандистов прокомментировала также руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она в эфире телемарафона подчеркнула, что "всё идет по плану, просто оккупанты не весь план знают".

"Плановая истерия была нами заложена с самого начала полномасштабного вторжения. Сначала у них был призрак Киева, а теперь призрак бериславских катеров. Всё логично, как они любят повторять: всё идет по плану. Просто они не весь план знают", – сказала Гуменюк.

Напомним, российские пропагандистские Telegram-каналы так называемых "военкоров" вечером 11 мая начали разгонять панику о том, что якобы украинское контрнаступление уже началось. В частности, они писали, будто бы "украинские танки двигаются в сторону Белгорода".

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Пригожин неоднократно делал заявления о том, что у его боевиков из ЧВК "Вагнера" практически не осталось боеприпасов. Однако на самом деле, количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях существенно увеличилось.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российское минобороны, вероятно, отказалось от цели окружить в Бахмуте Донецкой области значительное количество украинских сил. Об этом свидетельствует развертывание низкоквалифицированных российских сил на флангах вокруг города. Аналитики отмечают, что у страны-агрессора России могли измениться приоритеты на этом направлении.

Между тем заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не потерять контроль ни над одной позицией за неделю. Она подчеркнула, что российские оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, вполне вероятно, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

Смотрите видео, в котором политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду рассказал о том, почему Пригожин оскорбил Путина, претендует ли глава ЧВК "Вагнер" на должность в Кремле, и как его возможное пребывание у власти отразится на распаде России:

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