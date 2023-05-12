"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – Сотник

Сейчас российская вертикаль власти находится под напряжением и не знает, что делать. Настроения в РФ склоняются к обвинению Путина.

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РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик, отмечает Сотник/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Сотник

Власть страны-агрессора России сейчас слабая. На верхушке власти в РФ понимают, что уже сделаны все ошибки, которые можно было сделать, и не знают, как выйти из этой ситуации.

В России сейчас распространяются соответствующие настои. Уже многие россияне называют российского диктатора Владимира Путина так, как его назвал владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин – "чудаком" на букву "м". Об этом рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

"Эта вертикаль (власти в РФ – ред.) шатается и дрожит, как вокзальная девка на ветру. Никто не знает, что будет дальше. Все понимают, что все ошибки, которые можно было сделать, уже сделаны. Не совершен только последний акт безумия, но я не буду о нем говорить. И те, кто сейчас пытаются как-то развязать этот узел, не хотят этого, ведь это будет конец системе", – отмечает Сотник.

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Российская вертикаль власти сейчас находится под напряжением и не знает, что делать. Ведь они привыкли все эти годы полагаться на диктатора РФ Путина.

"Они же привыкли все эти годы молиться на Вовочку, слепив его из того, что было. А был материал, как у якутского скульптора. Вот из этого "материала" и палок они его и слепили. В результате стало пахнуть на весь мир. Политики Запада тоже играли с этим материалом – податливым, мягким, тепленьким. Но игры вот с "этим" приводят к холере", – говорит Сотник.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

По его словам, уже понятно, что для РФ война проиграна. У россиян уже нет военной техники даже для того, чтобы показать во время парада на Красной площади. Поэтому и настроения среди россиян соответствующие.

"В общем, настроения (в РФ – ред.) сейчас соответствующие. Вот и Пригожин не просто так назвал Путина "чудаком" на букву "м" – там все его уже так называют. Братва в смятении, она не знает, куда двигаться, как выпутываться из всего этого", – подытожил Сотник.

Смотрите видео о том, что журналист, писатель и публицист Александр Сотник рассказал в интервью Главреду о том, насколько крепка вертикаль власти в РФ, и что с ней будет после потери Запорожья, Херсонщины и Крыма:

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев ранее отмечал, что между башнями Кремля продолжается война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем. При этом Киселев отмечал, что Путин уже не имеет поддержки среди россиян, поэтому, если с диктатором РФ что-то случится, все лишь перекрестятся с облегчением.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

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