УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – Сотник

Алёна Воронина
12 мая 2023, 09:43 обновлено 12 мая, 10:00
68
Сейчас российская вертикаль власти находится под напряжением и не знает, что делать. Настроения в РФ склоняются к обвинению Путина.
Владимир Путин, Александр Сотник
РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик, отмечает Сотник/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Сотник

Власть страны-агрессора России сейчас слабая. На верхушке власти в РФ понимают, что уже сделаны все ошибки, которые можно было сделать, и не знают, как выйти из этой ситуации.

В России сейчас распространяются соответствующие настои. Уже многие россияне называют российского диктатора Владимира Путина так, как его назвал владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин – "чудаком" на букву "м". Об этом рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

"Эта вертикаль (власти в РФ – ред.) шатается и дрожит, как вокзальная девка на ветру. Никто не знает, что будет дальше. Все понимают, что все ошибки, которые можно было сделать, уже сделаны. Не совершен только последний акт безумия, но я не буду о нем говорить. И те, кто сейчас пытаются как-то развязать этот узел, не хотят этого, ведь это будет конец системе", – отмечает Сотник.

видео дня

Российская вертикаль власти сейчас находится под напряжением и не знает, что делать. Ведь они привыкли все эти годы полагаться на диктатора РФ Путина.

"Они же привыкли все эти годы молиться на Вовочку, слепив его из того, что было. А был материал, как у якутского скульптора. Вот из этого "материала" и палок они его и слепили. В результате стало пахнуть на весь мир. Политики Запада тоже играли с этим материалом – податливым, мягким, тепленьким. Но игры вот с "этим" приводят к холере", – говорит Сотник.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

По его словам, уже понятно, что для РФ война проиграна. У россиян уже нет военной техники даже для того, чтобы показать во время парада на Красной площади. Поэтому и настроения среди россиян соответствующие.

"В общем, настроения (в РФ – ред.) сейчас соответствующие. Вот и Пригожин не просто так назвал Путина "чудаком" на букву "м" – там все его уже так называют. Братва в смятении, она не знает, куда двигаться, как выпутываться из всего этого", – подытожил Сотник.

Смотрите видео о том, что журналист, писатель и публицист Александр Сотник рассказал в интервью Главреду о том, насколько крепка вертикаль власти в РФ, и что с ней будет после потери Запорожья, Херсонщины и Крыма:

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев ранее отмечал, что между башнями Кремля продолжается война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем. При этом Киселев отмечал, что Путин уже не имеет поддержки среди россиян, поэтому, если с диктатором РФ что-то случится, все лишь перекрестятся с облегчением.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

Читайте также:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России Александр Сотник
Реклама

Главное за день

ВСУ в боях в Бахмуте "проломились" на 2 километра вперед - Минобороны

ВСУ в боях в Бахмуте "проломились" на 2 километра вперед - Минобороны

09:53 Украина
"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – Сотник

"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – Сотник

09:43 Мир
Лукашенко пропал уже на два дня: оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем у диктатора Беларуси

Лукашенко пропал уже на два дня: оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем у диктатора Беларуси

09:04 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:05

В Москву пришла "бавовна": горит предприятие вторпереработки и завод по производству двигателей для МиГов

09:53

ВСУ в боях в Бахмуте "проломились" на 2 километра вперед - МинобороныВидео

09:43

"Россияне привыкли молиться на Вовочку": РФ сделала все возможные ошибки и зашла в тупик – СотникВидео

09:32

Оккупанты забрали жизнь защитника с Одесщины: у него осталась жена и две дочки

09:05

Как нужно есть щавель: интересные факты о популярной зелени ошарашат

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:04

Лукашенко пропал уже на два дня: оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем у диктатора БеларусиВидео

08:45

"Не знают, где ждать удара": у оккупантов началась паника из-за контрнаступления ВСУ – ГуменюкВидео

08:40

В Крыму лежит карта проигрыша России, там закопан ключ к победе Украины - СотникВидео

08:32

На Западе уже забыли, как Путин выкатил им ультиматуммнение

Реклама
08:30

Рай для растений и радость для глаз: как оформить красивый подоконник для цветов

08:19

Утро в Мелитополе началось с "бавовны": в центре оккупированного города прогремел мощный взрыв

07:53

Зеленскому отказали в выступлении перед зрителями Евровидения 2023 — The TimesВидео

07:51

РФ изменила планы относительно Бахмута и не собирается окружать украинские войска – ISW

07:47

Гороскоп на сегодня 12 мая 2023: Стрельцов спасет ангел хранитель, Львам - любовь с первого взглядаВидео

07:11

Танки Abrams передадут Украине в начале осени – Пентагон

07:08

Как стирать подушку с синтетическим наполнителем: 5 главных правил от опытных хозяек

06:41

ВСУ начали "формировать поле боя" для контрнаступления - CNN

06:23

Ситуация в Бамхуте неизменно очень тяжёлая. Но...мнение

04:30

Безумный тест на IQ: только гении могут заметить ошибку на изображении влюбленной пары

03:30

"Будет борьба за Москву": Кочетков раскрыл роль Пригожина в "войне" группировок в РоссииВидео

Реклама
03:20

Уплетут за минуту и еще попросят: уникальный рецепт вкуснейшего рулета из лаваша за 15 минутВидео

02:10

Пригожин хочет бежать из России, вокруг него уже становится горячо - КочетковВидео

01:30

Кто больше всех выиграл на Евровидении: топ-3 главных счастливчикаВидео

00:51

Почему 12 мая никогда нельзя вытирать пыль в доме: приметы и запретыВидео

00:35

В важных решениях супруги решили полагаться на свою собаку: пес даже выбрал имя ребенку

00:10

Как устранить засор в ванной за 1 минуту: простейший фокус, с которым справится каждый

00:09

Евровидение-2023: второй полуфинал - кто будет бороться за победу в финалеВидео

11 мая, четверг
23:51

"Даже Щедрик": на сцене Евровидения зазвучали невероятные ремиксы любимых украинских песен

23:35

"Царь отчаянный и ничего не боится": журналист рассказал, как Путин дал знак российским элитамВидео

23:26

Пригожин врет: в Минобороны рассказали о бешенных обстрелах при "дефиците" боеприпасовВидео

23:25

Группа из Австралии на "Евровидении-2023" устроили рок-перформанс в настоящей машине

23:02

Первыми побежали "вагнеровцы": появились удивительные подробности разгрома оккупантов - CNNВидео

22:44

Тимур Мирошниченко назвал своих фаворитов за все время ЕвровиденияВидео

22:43

Курс доллара к лету может немного вырасти лишь при одном условии: эксперты раскрыли деталиВидео

22:24

Почему 13 мая нельзя делать ремонт и стучать в доме: приметы и запретыВидео

22:21

"Речь идет о плешивой крыске": Путин не является проблемой для системы РФ - экспертВидео

21:51

Какую прическу сделать в 50 лет: 4 лучшие омолаживающие стрижки, не требующие укладки

21:46

Евровидение-2023: где смотреть второй полуфинал онлайнВидео

21:40

"Встретится с Папой Римским": Владимир Зеленский отправится в Италию - СМИВидео

21:21

Несколько часов был в эйфории: "Покемон" лично рассказал, как сбил крылатую ракету Х-55Видео

Реклама
21:20

Не успел увидеть новорожденную доченьку: 20-летняя девушка рассказала, как потеряла на войне женихаВидео

21:10

"Между ними настоящая химия": инсайдер раскрыл подробности романа Шакиры и Тома КрузаВидео

20:45

"Украина хочет переломить ситуацию": Резников назвал период главного бояВидео

20:13

Гороскоп на неделю 15-21 мая 2023: Рыбам – ссоры, Овнам – долгожданное благополучиеВидео

19:52

"Это был ужас": звезда Сватов высказалась о встрече с тяжелобольной Анастасией ЗаворотнюкВидео

19:40

Виталий Портников. Дальнобойные ракеты будут!Видеоблоги

19:32

Необычная оптическая иллюзия: лишь самые внимательные найдут спрятанное число

19:20

Смотри, Путин, ты убиваешь живых людеймнение

19:02

"Путин доживает последние недели": российские танки могут пойти на Москву - СотникВидео

18:42

В США заявили о "300 тысячах погибших украинских военных": Подоляк опроверг

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять