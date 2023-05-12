В Крыму лежит карта проигрыша России, там закопан ключ к победе Украины - Сотник

Российский диктатор Владимир Путин будет мстить за потерю оккупированных территорий, считает эксперт.

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Крым, Александр Сотник / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Потеря Россией временно оккупированного Крымского полуострова принесет победу Украине в войне, уверен редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

В интервью Главреду он отметил, что Путин так просто не уйдёт из Запорожья. Он обязательно отомстит.

"Недаром сейчас принудительно эвакуируют работников Запорожской АЭС. Путин будет провоцировать аварию на ЗАЭС, и это будет называться "не доставайся же ты никому!". Это очень плохо. Не хочу сеять панических настроений, просто предупреждаю – к этому нужно быть готовыми", - пояснил Сотник.

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По его словам, с "жестом доброй воли" на Херсонщине будет проще:

"По поводу потери Запорожья и Херсонщины "совки" скажут: "Ну и ладно, не очень-то и надо". Тем более, как вы правильно отметили, Путин даже в речи на параде эти регионы не упомянул".

Сотник не понимает, зачем Россия оккупировала Донбасс.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

"Это же ещё один дотационный разрушенный регион. А на кой ляд он тогда нужен? России шахты нужны, без донецкого угля никак? Это же глупости!", - считает Сотник.

Также он подчеркнул, что для Украины будет важно освободить именно Крым, поскольку это станет точкой в войне.

"В Крыму лежит карта проигрыша России. Я понимаю, почему сейчас ВСУ фокусируются именно на Крымском полуострове – там закопан ключ к победе", - подытожил Сотник.

Смотрите видео интервью Александра Сотника Главреду:

Освобождение Крыма

Украина будет освобождать оккупированный Крым способом, который посчитает необходимым. Полуостров принадлежит украинскому государству. Россияне, которые понимают всю ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров. Об этом 3 мая заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина возьмет Крым без боя. По его словам, военное наступление на полуостров даже не рассматривают. В то же время активно обсуждается военно-политическое увольнение.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк заявил, что страну-оккупанта Россию нужно отрезать от оккупированного Крыма, чтобы российские войска, которые находятся на захваченном полуострове, совершили новый "жест доброй воли".

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