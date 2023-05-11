Осада может продолжаться до полугода: военный эксперт рассказал, как будут освобождать Крым

Прежде всего необходимо полностью вывести из строя Крымский мост и обеспечить огневой контроль ВСУ над полуостровом и прилегающими территориями.

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Андрей Крамаров рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/people/Андрій-Крамаров

Временно оккупированный страной-агрессором Крым может быть освобожден путем осады. Для этого необходимо полностью вывести из строя Керченский мост, а также обеспечить огневой контроль ВСУ не только над полуостровом, но и над прилегающими территориями, в частности, на море. Об этом заявил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, прежде всего нужно существенно разрушить Крымский мост.

"Не просто вывести его из строя, но и сделать невозможным его восстановление врагом. Во-вторых, нам нужно оружие, средства поражения, которыми мы могли бы полностью контролировать как территорию полуострова, так и территорию вокруг Крыма", – сказал Крамаров в интервью изданию Obozrevаtel.

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Эксперт уточнил, что речь идет, в частности, о военной авиации, которая "позволит контролировать все порты".

Крамаров добавил, что процесс освобождения Крыма не будет быстрым, даже если все пути снабжения группировки врага будут уничтожены. Причина этого в том, что с 2014 года страна-оккупант Россия превращала полуостров в военную базу.

"Думаю, эта осада будет продолжаться в течение определенного времени – не менее трех или даже шести месяцев", – считает он.

Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - офицер резерва ВСУ, военный эксперт. Согласно странице в Facebook, ранее работал в должности "Главный специалист" в Национальном банке Украины и юрисконсультом в Ощадбанке. Изучал международный бизнес в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и право в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Освобождение Крыма

Украина будет освобождать оккупированный Крым способом, который посчитает необходимым. Полуостров принадлежит украинскому государству. Россияне, которые понимают всю ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров. Об этом 3 мая заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина возьмет Крым без боя. По его словам, военное наступление на полуостров даже не рассматривают. В то же время активно обсуждается военно-политическое увольнение.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк заявил, что страну-оккупанта Россию нужно отрезать от оккупированного Крыма, чтобы российские войска, которые находятся на захваченном полуострове, совершили новый "жест доброй воли".

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