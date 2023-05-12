"Не знают, где ждать удара": у оккупантов началась паника из-за контрнаступления ВСУ – Гуменюк

Захватчики паникуют, потому что не знают, с какой стороны сильнее всего ударят украинские военные. Поэтому оккупанты рассредоточили свои силы в двух областях.

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Оккупанты паникуют из-за незнания направления удара ВСУ/ Минобороны РФ, скрин

Российских оккупантов охватили панические настроения, потому что они не знают, к чему готовиться во время будущего украинского контрнаступления. Захватчики не понимают, где им ждать основного удара украинских сил – в Запорожской или Херсонской области.

Поэтому оккупанты рассредоточивают свои силы как на Запорожье, так и на Херсонщине. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Их паника заметна, она заключается в том, что они не знают, на каком направлении ожидать максимальной силы удара, и распыляют свои усилия. И на Запорожское направление, и на Херсонское направление", – отметила Гуменюк.

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Она рассказала, что захватчики испытывают увеличение давления со стороны украинских военных, однако не прекращают проводить обстрелы. Российские оккупанты осторожно занимают позиции, они чувствуют себя очень беспокойно.

Контрнаступление украинских военных

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени на подготовку контрнаступательной военной операции. Боевые бригады уже готовы, однако ВСУ всё еще нуждаются в бронетехнике и других западных вооружениях. Украинские войска впоследствии перейдут в наступление, поскольку нельзя допустить заморозки войны со страной-оккупантом Россией.

Также ранее Bloomberg отмечал, что Украину ожидает сложная операция, успех ВСУ зависит от трех ключевых факторов. Если Украина не добьется значительных успехов на поле боя, на Киев могут усилить давление по подписанию с агрессором РФ соглашения о прекращении огня.

CNN сообщил, что Силы обороны Украины начали "формировать" операции накануне ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины против российских оккупационных войск. Формирование включает удары по таким целям, как склады БК, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы. Такие удары осуществляются для подготовки поля боя. Тактика является стандартной перед крупными операциями.

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